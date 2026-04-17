Aosta-Pila, la montagna chiama: presentata la tappa regina del Giro d’Italia

Una tappa che profuma già di impresa. Di fatica vera, di scenari mozzafiato e di quella narrazione epica che solo il ciclismo sa costruire. La Aosta-Pila, quattordicesima frazione del 109° Giro d’Italia, è stata presentata nella cornice quasi irreale della Stella di Pila, a 2723 metri di quota, con lo sguardo che spazia dal Monte Bianco al Cervino, dal Gran Paradiso al Monte Rosa. Un luogo simbolico, non scelto a caso, per raccontare una tappa che promette di essere tra le più iconiche dell’edizione 2026.

Sabato 23 maggio i corridori partiranno da Piazza Chanoux, nel cuore di Aosta, attraverseranno il centro storico fino all’Arco di Augusto e poi inizieranno una lunga immersione nelle strade della regione. Un percorso interamente valdostano che toccherà sedici Comuni – da Saint-Christophe a Quart, da Nus a Valpelline, fino a Gressan – prima dell’ascesa finale verso Pila.

I numeri parlano chiaro: 133 chilometri e oltre 4.400 metri di dislivello. Non una tappa qualsiasi, ma una vera selezione naturale. Cinque Gran Premi della Montagna distribuiti lungo il tracciato – Saint-Barthélemy, Doues, Lin Noire, Verrogne e l’arrivo a Pila – e un traguardo volante a Roisan disegnano una frazione nervosa, tecnica, senza respiro.

Prima dei professionisti, come ormai da tradizione, sarà il turno del GIRO-E, l’esperienza con bici a pedalata assistita che partirà da Aymavilles e anticiperà l’arrivo a Pila, contribuendo ad ampliare il coinvolgimento e la partecipazione.

Durante la presentazione, istituzioni e organizzatori hanno sottolineato con forza il valore dell’evento. L’assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques ha parlato di una tappa “imperdibile”, capace di unire spettacolo sportivo e valorizzazione del territorio, evidenziando come quest’anno siano Aosta e la media Valle a diventare protagoniste dopo l’attenzione riservata alla Bassa Valle nella scorsa edizione.

Sulla stessa linea il presidente della Regione Renzo Testolin, che ha ribadito la capacità della Valle d’Aosta di ospitare eventi di alto livello, sottolineando il ruolo dello sport come elemento identitario e strumento di promozione internazionale. Una tappa che attraversa sedici Comuni, ha ricordato, non è solo una gara ma un racconto collettivo del territorio.

Dal punto di vista organizzativo e mediatico, il peso dell’evento è stato evidenziato dall’amministratore delegato di RCS Sport Paolo Bellino, che ha ricordato come il Giro d’Italia venga seguito in oltre 200 Paesi. Una vetrina globale che trasforma ogni chilometro in un’occasione di promozione, ogni salita in un racconto che supera i confini locali.

E qui sta forse il punto politico, oltre che sportivo.

Il Giro non è mai solo ciclismo. È marketing territoriale, è costruzione di immagine, è narrazione identitaria. È la capacità di trasformare una salita in un simbolo e un panorama in un messaggio. La Aosta-Pila incarna tutto questo: verticalità, fatica, bellezza.

Altimetria

Ma attenzione a non fermarsi alla cartolina.

Perché eventi di questo livello pongono anche una domanda implicita: quanto queste vetrine riescono davvero a tradursi in sviluppo duraturo? Quanto resta, una volta spenti i riflettori e passata la carovana?

La risposta, come sempre, non sta nella tappa in sé, ma nella capacità del territorio di capitalizzare l’evento. Di trasformare un giorno di gloria in una strategia.

Nel frattempo, però, lo spettacolo è garantito. E anche qualcosa di più.

Perché questa non sarà solo una tappa di montagna. Sarà un banco di prova per i corridori, certo. Ma anche per una regione che, ancora una volta, si mette in mostra al mondo intero, giocando la sua carta più forte: quella di un paesaggio che non ha bisogno di filtri e di una identità che, quando vuole, sa farsi sentire forte e chiara.