Mini Enduro: Marta Rizzo e Maggie Colliard brillano alle Terre del Moscato

Splendida domenica di sport per il vivaio del ciclismo valdostano. In occasione della 3ª Mini Enduro Terre del Moscato, corsa domenica 12 aprile a Canelli e valevole come prova d'apertura del circuito Piemonte Enduro Kids, le giovani leve della Valle d'Aosta hanno conquistato due prestigiosi podi nelle categorie Giovanissimi.



Categoria G6 * Piazza d’onore di Marta Rizzo (Gs Lupi Valle d’Aosta; 7’33”) nella gara vinta da Carol Bergamasco (Black Crew; 7’24”) e, terza, Marta Rossi (Lupato Brothers; 7’43”).



Categoria G5 * È seconda Maggie Colliard (Vtt Arnad; 7’55”) alle spalle di Emma Firpo (All Mountain Varazze; 7’34”) e terzo gradino del podio a Alessia Saglietti (Mad Wheels; 8’07”). Fuori dal podio per soli cinque secondi, quarta, Nadine Daguin (Vtt Arnad; 8’12”); 6° Carlotta Santomassimo (Gs Lupi; 9’29”). Al maschile s’impone Andrea Comazzo (6’55”); 14° e 17° ARnadu Migliorni (7’34”) e Yannick Bosonin (7’53”), entrambi del Vtt Arnad.



MountainBike



Raduno della squadra nazionale azzurra Juniores, dal 17 al 19 aprile, a Nervesa della Battaglia (Treviso) che vedrà impegnati sette atleti convocati dal commissario tecnico Mirko Celestino e, tra questi, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta).