Nuoto: Aosta Nuoto protagonista al Grand Prix Esordienti di Torino

Il fine settimana del 31 gennaio e 1° febbraio ha visto gli atleti dell’Aosta Nuoto impegnati presso il Palazzetto del Nuoto di Torino nelle manifestazioni del circuito Grand Prix Esordienti, confermando una presenza numerosa e competitiva della società valdostana. Sabato 31 gennaio si è svolta la III tappa del Grand Prix Esordienti A, mentre domenica 1° febbraio è stata la volta della II tappa del Grand Prix Esordienti B.

Per la categoria Esordienti A, seguita dal coach Mattia Castiglioni, sono stati convocati Francesco Amendolia, Rebecca Cantelli, Vincenzo Caruso, Francesca Chira, Sophie Chuc, Jacopo Daddi, Laetitia Desaymonet, Chloé D’Herin, Cecilia Fazari, Gerardo Fazari, Marta Giannelli, Tommaso Macrì, Lisa Nachtmann, Martina Ines Norbiato, Helène Nossein, Alessandra Palma, Lianna Quintana Batista, Solidea Roggero, Ludovica Romeo, Aylin Sacchet e Carlotta Santomassimo.

Nel complesso le prestazioni del gruppo sono state molto positive, impreziosite da risultati di rilievo sia nelle prove individuali sia nelle staffette. In evidenza la 4x50 rana, con il 3° posto maschile in 2’46”7 (Amendolia, Fazari, Caruso, Macrì) e il 5° posto femminile in 2’54”3 (Chira, Roggero, Cantelli, Giannelli).

A livello individuale spicca il 2° posto nei 100 stile libero femminili di Chloé D’Herin in 1’14”00, oltre al 4° posto nei 50 stile libero in 32”7. Da segnalare anche i risultati di Francesca Chira, 9ª nei 100 rana in 1’33”1 e 9ª nei 400 stile libero in 5’40”7, e le prove nei 50 farfalla femminili con il 5° posto di Solidea Roggero in 37”80 e il 7° posto di Sophie Chuc in 39”7.

Domenica 1° febbraio, nella II tappa del Grand Prix Esordienti B, il coach Federico Gottardi ha convocato Giorgia Chicu, Noah Ghignone, Alessandro Iannacone, Tykhon Lytvynenko e Michel Pagliaro. Anche in questa categoria sono arrivati riscontri incoraggianti, con il 1° posto nei 50 farfalla maschili di Alessandro Iannacone in 40”6 e il 2° posto nei 50 rana maschili di Noah Ghignone in 55”5. Da registrare inoltre il 9° posto di Iannacone nei 50 dorso in 39”9 e l’8° posto di Giorgia Chicu nei 100 rana femminili in 2’03”.

Al termine della giornata dedicata agli Esordienti A, il coach Mattia Castiglioni ha commentato con soddisfazione la prova dei suoi atleti: «È un gruppo forte e unito, che lavora bene insieme. Oggi sono arrivate tante belle prestazioni e un altro risultato importante in staffetta maschile, tutt’altro che scontato, e questo fa davvero piacere. Continuiamo su questa strada, aspettando che qualcuno trovi il coraggio di fare quel salto di qualità che può fare la differenza».

Il percorso agonistico degli Esordienti dell’Aosta Nuoto proseguirà già nel prossimo fine settimana: sabato 7 e domenica 8 febbraio tutti gli Esordienti A torneranno in vasca al Trofeo Sisport Esordienti, manifestazione di grande prestigio e tradizione nel panorama natatorio nazionale, che rappresenterà un nuovo banco di prova e un’importante occasione di confronto per l’intero gruppo.