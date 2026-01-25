Nuoto: III tappa Coppa Los Angeles A torino in vasca per l’aosta nuoto

Giorgia Albace, Thomas Arghittu, Alice Baraldi, Davide Carere, Sveva Carro, Ginevra Cazzato, Pietro Cerrato, Maxim Chuc, Corinne Desandré, Matteo Espositi, Petra Favre, Annamaria Fazari, Aurora Furfaro, Chloé Gerbaz, Giada Griso, Iris Guglielmo, Valeria Gutu, Sofia Lytvynenko, Beatrice Mazzone, Maya Melotto Sureda, Davide Merighi, Lorenzo Miserocchi, Emma Morsetti, Elia Nachtmann, Elena Navarretta, Alice Padalino, Alisée Petey, Ismaele Procopio, Mattia Savoia, Giorgia Vicentini, Greta Vicentini hanno animato con grinta e concentrazione le due giornate di gare della III Tappa della Coppa Los Angeles, disputata il 24 e 25 gennaio a Torino presso il Palazzetto del Nuoto e la piscina Usmiani. L’evento, riservato alla categoria Assoluti, ha rappresentato un banco di prova di altissimo livello tecnico per il team valdostano, seguito con attenzione dai tecnici Edoardo Giovannetti, Mattia Castiglioni e Federico Gottardi.

L'allegra e brava brigata di nuotatori dell'Aosta Nuoto

Le prestazioni sono state entusiasmanti, con Corinne Desandré protagonista assoluta in più specialità: seconda nel 100 stile libero femmine in 58"08, quarta nel 50 stile libero femmine in 26"51, quinta nel 100 farfalla femmine in 1'04"17 e quinta nel 50 farfalla femmine in 28"40. Anche Matteo Espositi ha brillato nelle gare maschili, salendo sul podio con il terzo tempo nei 200 rana maschi in 2'26"70 e ottenendo ottimi piazzamenti nei 100 rana maschi (5° in 1'04"12) e nei 50 rana maschi (6° in 29"37).

Non sono mancati risultati di spessore anche negli altri atleti: Elena Navarretta ha chiuso settima nei 100 misti femmine in 1'10"50, Pietro Cerrato ha conquistato il 12° tempo nei 400 stile libero maschi in 4'15"55, mentre Valeria Gutu si è piazzata 16° nei 50 rana femmine in 35"55 e 19° nei 100 rana femmine in 1'19"09. Annamaria Fazari ha chiuso 19° nei 200 dorso femmine in 2'43"52.

La manifestazione ha confermato il valore tecnico e la solidità del gruppo assoluto dell’Aosta Nuoto ASD, offrendo un’importante verifica sulle condizioni atletiche e sull’intensità degli allenamenti quotidiani. L’entusiasmo degli atleti, la precisione nelle partenze e la gestione delle virate hanno evidenziato una crescita evidente, segnale incoraggiante per le prossime sfide.

Il calendario del team valdostano prosegue senza soste: sabato 31 gennaio sarà la volta degli Esordienti A, seguiti domenica 1° febbraio dagli Esordienti B, tutti impegnati nelle prove del Circuito Grand Prix, pronti a dare continuità ai risultati ottenuti a Torino e a mantenere alto il nome dell’Aosta Nuoto ASD nelle manifestazioni regionali.