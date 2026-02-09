Nuoto: Francesca Chira brilla al Trofeo Sisport, Esordienti A protagonisti a Torino

Fine settimana intenso e ricco di spunti tecnici per l'Aosta Nuoto ASD, impegnata sabato 7 e domenica 8 febbraio nel prestigioso II Trofeo Sisport Esordienti a Torino. Nella vasca di via Monastir, la nutrita delegazione valdostana guidata dal coach Mattia Castiglioni ha saputo farsi valere in un contesto interregionale di alto profilo, riservato alle categorie Esordienti A e B.

Il podio: Chira d'oro e Fazari di bronzo

Il risultato di maggior rilievo porta la firma di Francesca Chira, capace di imporsi nei 50 rana con un ottimo 39"00, tempo che le è valso il gradino più alto del podio. Chira ha poi completato il suo weekend con diversi piazzamenti in "top 10" tra rana e misti. Ottime notizie anche dal settore maschile grazie a Gerardo Fazari, che ha strappato una preziosa medaglia di bronzo nei 200 dorso (2'42"00), confermando la sua crescita anche nelle distanze più brevi e nei misti.



Ai piedi del podio si sono fermati per un soffio Tommaso Macrì (4° nei 50 rana) e un eclettico Francesco Amendolia, autore di ben due quarti posti nei 50 stile libero e 50 farfalla. Buone indicazioni sono arrivate anche da Alessandra Palma, Chloé Dherin, Marta Giannelli, Rebecca Cantelli, Vincenzo Caruso, Solidea Roggero ed Edoardo Giuliani, tutti capaci di inserirsi nelle prime dieci posizioni delle rispettive specialità.

Il commento tecnico

«Il livello della manifestazione era altissimo, contro squadre che lavorano per i massimi vertici nazionali – ha commentato il tecnico Mattia Castiglioni –. Portiamo a casa vittorie, podi e tanti miglioramenti personali, ma anche qualche lezione utile dai passaggi a vuoto. La strada è quella giusta, ma serve costanza e impegno totale negli allenamenti per competere stabilmente a questi livelli».

Prossimi impegni

Non c'è sosta per il sodalizio rossonero: il prossimo weekend (13-15 febbraio) i riflettori si sposteranno sulla squadra Assoluti. Alcuni atleti, selezionati tramite graduatorie, saranno impegnati al Palazzo del Nuoto di Torino per il II Trofeo Fulvio Albanese 2026, appuntamento a numero chiuso che testerà lo stato di forma del gruppo dei più grandi.



ATLETI CONVOCATI – ESORDIENTI A



Francesco Amendolia, Rebecca Cantelli, Vincenzo Caruso, Francesca Chira, Sophie Chuc, Jacopo Daddi, Chloé Dherin, Alice D’Introno, Cecilia Fazari, Gerardo Fazari, Marta Giannelli, Edoardo Giuliani, Tommaso Macrì, Lisa Nachtmann, Helène Nossein, Alessandra Palma, Lianna Quintana Batista, Solidea Roggero, Ludovica Romeo, Carlotta Santomassimo.



MIGLIORI PIAZZAMENTI



1° posto

Francesca Chira – 50 rana – 39"00

3° posto

Gerardo Fazari – 200 dorso – 2’42”00

4° posto

Tommaso Macrì – 50 rana – 42"90

Francesco Amendolia – 50 stile libero – 32"00

Francesco Amendolia – 50 farfalla – 35"00

5° posto

Francesco Amendolia – 50 farfalla maschi 2014 – 35"70

Gerardo Fazari – 50 dorso maschi 2013 – 36"00

Francesco Amendolia – 100 rana maschi 2014 – 1’32"20



6° posto

Alessandra Palma – 50 dorso femmine 2015 – 42"10

Chloé Dherin – 50 stile libero femmine 2014 – 32"20

Tommaso Macrì – 50 dorso maschi 2014 – 39"70

Tommaso Macrì – 100 rana maschi 2014 – 1’33"20

Gerardo Fazari – 200 misti maschi – 2’46"60



7° posto

Francesca Chira – 200 rana femmine – 3’17"70

Francesco Amendolia – 100 farfalla maschi 2014 – 1’26"60

Gerardo Fazari – 100 dorso maschi 2013 – 1’16"40



8° posto

Rebecca Cantelli – 50 dorso femmine 2015 – 43"10

Marta Giannelli – 50 stile libero femmine 2014 – 32"30

Francesca Chira – 100 rana femmine 2014 – 1’29"60

Francesca Chira – 100 misti femmine 2014 – 1’23"40

Vincenzo Caruso – 50 rana maschi 2013 – 42"00



9° posto