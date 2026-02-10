Nuoto: Aosta Nuoto Master, un weekend da protagonisti a Torino

Un fine settimana che profuma di cloro e soddisfazione quello vissuto dalla squadra Master dell’Aosta Nuoto ASD, impegnata il 7 e 8 febbraio ai Campionati Regionali di Nuoto Master ospitati dal Palazzetto del Nuoto di Torino. In una vasca affollata e competitiva, la formazione valdostana ha saputo farsi largo con autorità, portando a casa un bottino di medaglie e titoli che racconta molto più di semplici risultati: racconta un gruppo solido, preparato e affamato.

La spedizione ha visto in acqua Tea Camera, Yuri Cardia, Mattia Castiglioni, Davide Enrietti Bertolotto, Elisa Giannini, Virginia Junin, Andrea Savoia, Alessandra Siddi, Paola Telloli e Remy Vayr Piova, un mix di esperienza e brillantezza che si è rivelato vincente.

Sugli scudi, inevitabilmente, Paola Telloli, autentica trascinatrice nella categoria M45F. Le sue due vittorie nei 50 e nei 100 stile libero non lasciano spazio a interpretazioni: 28”86 nello sprint e 1’05”86 sulla distanza lunga sono tempi che certificano condizione, potenza e continuità. Una doppietta pesante, che vale il titolo regionale e dà spessore all’intera squadra.

Ottimo anche il contributo di Elisa Giannini, seconda nei 50 rana M35F. Il suo 43”18 racconta una gara solida, combattuta fino all’ultima bracciata, in una specialità sempre molto tecnica e selettiva. Sul fronte maschile della rana, arriva il podio anche per Davide Enrietti Bertolotto, terzo nei 50 rana M45M con 36”71: una medaglia che pesa, conquistata in una categoria notoriamente competitiva.

Spettacolo puro nei 50 stile libero M50M, dove Aosta Nuoto firma una splendida doppietta: oro a Remy Vayr Piova in 26”81, argento ad Andrea Savoia in 27”57. Una gara che vale quasi come una dichiarazione d’intenti, con due valdostani davanti a tutti e una superiorità netta nello sprint.

Tra le donne brilla Virginia Junin, prima nei 100 stile libero M35F con 1’07”07. Una prova gestita con intelligenza e ritmo, che conferma la sua crescita e la capacità di essere competitiva anche nelle distanze più impegnative.

Sul dorso arriva un altro titolo regionale grazie a Yuri Cardia, vincitore dei 100 dorso M35M in 1’11”89. Una gara pulita, tecnica, senza sbavature. Nei misti, poi, Aosta Nuoto fa davvero la voce grossa: Manuele Guelfi domina i 200 misti M40M in 2’43”79, mentre Mattia Castiglioni si prende la scena con una doppietta di altissimo livello, vincendo i 400 misti M35M in 5’06”20 e i 50 farfalla in 28”25. Due prove diverse ma accomunate da intensità e qualità tecnica.

Capitolo a parte per Alessandra Siddi, protagonista assoluta nella categoria M25F. L’oro negli 800 stile libero in 9’59”72 è una prestazione di resistenza e testa, mentre il successo nei 200 rana in 2’50”07 certifica una versatilità rara e preziosa.

Molto positivi anche i risultati delle staffette, vero termometro dello stato di salute di una squadra. Il secondo posto nella 4×50 mista M160 maschile (Cardia, Enrietti Bertolotto, Guelfi, Savoia) in 2’07”06 e il terzo posto nella 4×50 mista M200 mista (Savoia, Siddi, Vayr Piova, Junin) in 2’08”80 dimostrano affiatamento, spirito di gruppo e capacità di fare risultato anche collettivamente.

Il bilancio finale è chiarissimo: Aosta Nuoto ASD non solo partecipa, ma compete e vince. In un contesto regionale di livello, la squadra Master valdostana conferma una crescita costante, frutto di allenamenti seri, passione e di una cultura sportiva che va ben oltre il cronometro. E quando i risultati parlano così chiaro, c’è poco da aggiungere: applausi meritati.