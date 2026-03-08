Ginnastica artistica: L’Olimpia Aosta pronta al debutto nel campionato Silver

Prima uscita stagionale per la squadra di ginnastica artistica femminile dell’Olimpia Aosta, che questa domenica 8 marzo sarà impegnata a Biella nella prima prova del Campionato di squadra Silver LB.

A difendere i colori della società aostana saranno cinque giovani atlete, pronte a confrontarsi con le coetanee provenienti da diverse realtà del Nord Italia. Accompagnate dall’allenatrice Nathasha Pellissier, le ginnaste si alterneranno sui quattro attrezzi previsti dalla gara: corpo libero, parallele, trave e volteggio.

La formazione dell’Olimpia Aosta sarà composta da Viola Malgaroli (2016), Cécile Di Fresco (2015), Stéphanie Centoz (2014), Adele Malgaroli (2014) e Clio Nicoletta (2014), tutte giovani atlete che negli ultimi mesi hanno lavorato con impegno e costanza in palestra per preparare al meglio questo appuntamento.

Per molte di loro si tratta di un debutto importante nel campionato Silver di squadra, una competizione che rappresenta un banco di prova significativo per la crescita tecnica e sportiva delle ginnaste più giovani. L’obiettivo, oltre al risultato, è soprattutto quello di accumulare esperienza in pedana e mettere in pratica gli esercizi preparati durante gli allenamenti.

La trasferta piemontese segna dunque l’inizio della stagione agonistica per l’Olimpia Aosta, che punta a valorizzare il proprio vivaio e a far crescere nuove promesse della ginnastica artistica valdostana. Un primo passo in pedana, tra emozione e determinazione, per queste giovani ginnaste pronte a rappresentare con orgoglio la loro società.