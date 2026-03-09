Ginnastica AF: Buon esordio dell’Olimpia Aosta nel campionato Silver LB avanzato

Buon debutto per la squadra dell’Olimpia Aosta nel campionato a squadre Silver LB avanzato di ginnastica artistica, andato in scena domenica a Biella. Per la società valdostana si trattava della prima esperienza in questa categoria, affrontata con entusiasmo e determinazione dalle giovani atlete scese in pedana.

A rappresentare l’Olimpia Aosta sono state Viola Malgaroli (2016), Cécile Di Fresco (2015), Stéphanie Centoz (2014), Adele Malgaroli (2014) e Clio Nicoletta (2014). Le ginnaste hanno portato a termine la prova con impegno su tutti gli attrezzi, conquistando il 22° posto in classifica.

Per le atlete valdostane si è trattato di un debutto importante a questo livello competitivo. Nel corso della gara la squadra ha mostrato buone esecuzioni complessive, mettendo in evidenza capacità tecniche e determinazione. Qualche piccola imprecisione è emersa alla trave, uno degli attrezzi più complessi e delicati della ginnastica artistica, ma il bilancio resta positivo.

La competizione ha rappresentato soprattutto un momento di crescita sportiva per le giovani ginnaste, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con squadre di alto livello e accumulare esperienza.

Archiviata questa prova, le atlete torneranno ora in palestra per proseguire il lavoro di preparazione in vista delle prossime competizioni individuali. L’obiettivo è continuare a migliorare gli esercizi e presentarsi in gara con prestazioni sempre più precise.

Soddisfatta della prova delle sue ginnaste l’allenatrice Nathasha Pellissier, che ha accompagnato la squadra in questa trasferta piemontese e che guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti della stagione.