Ginnastica Ritmica: Tripletta d'oro per il Club des Sports nel livello LE

Un fine settimana trionfale per le ginnaste del Club des Sports, protagoniste assolute nella seconda prova del campionato individuale Silver di ginnastica ritmica.

Il bottino più ricco arriva dalla pedana di Saluzzo, dove le atlete del sodalizio valdostano hanno conquistato ben tre vittorie nel livello LE.

Nelle Senior 1 successo di Nicoletta Moro (Club des Sports) con 27.600 punti, davanti a Marta Framarin (26.750) ed Emilie Marcellan (26.350), entrambe della società Elegantia.



Vittoria del Club des Sports anche nelle Junior 1, grazie ad Angelica Brunetti che ha totalizzato 28.875 punti e ha preceduto Adele Bramard

(CuneoGinnastica; 26.350) ed Elena Romano (Concordia; 26.350). Sesta Anna Gusulfino (25.975) e nona MariaPaola Rigo (24.375).



Nelle Junior 2 si è imposta Viola Ottobon del Club des Sports, capace di realizzare 27.075. Alle sue spalle Sara Sebastiani (Gym Aosta; 25.750) e Anna Montecchi (Club des Sports; 25.550). Nelle Senior 2 ottava posizione per Sofia Bevilacqua (26.000) nella prova andata a Diana Enrietti (Eurogymnica Torino; 27.925). Nelle Senior 3 Cecilia Cuaz si è piazzata terza con 26.900 punti, alle spalle di Beatrice Mandrile

(CuneoGinnastica; 27.600) e Sofia Palazzolo (Elegantia; 26.950).



Sabato 7 marzo le ginnaste del livello LD hanno gareggiato a Chivasso. Nelle Junior 1, quarta posizione per Alessia Masoaro (23.900) nella gara vinta da Chiara Maggio (Carignano; 24.725) su Ludovica Cassatella (Concordia; 24.300) e Beatrice Demedici (Echidna; 24.050). Settima

Celeste Ciurca (22.750) e dodicesima Melissa Mastroianni (21.750).



Nelle Allieve 4 - vittoria di Cecilia Fossà (Echidna; 22.950) - ottava posizione per Elenoire Ollier Chaissan (19.550) e sedicesima Sofia Orrù

(16.750); nelle Allieve 5 quindicesima Charlène Scarlatta (18.100) nella gara vinta da Sofia Maria Tuttobene (Echidna; 22.650).