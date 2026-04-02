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TENNIS | 02 aprile 2026, 22:17

Giovani racchette valdostane protagoniste: il tennis del futuro si prende la scena

Alla Sala Conferenze della BCC Valdostana, il “Young Tennis Day 2025” celebra i talenti emergenti della Valle d’Aosta. Un momento di sport, orgoglio e comunità che premia impegno, crescita e passione dei giovani atleti

Foto repertorio

Foto repertorio

E' tanto più di una semplice premiazione: c’è il cuore pulsante del tennis valdostano che batte forte, eccome.

Mercoledì 22 aprile 2026, nella suggestiva cornice della Sala Conferenze della BCC Valdostana, all’Arco di Augusto, andrà in scena lo Young Tennis Day 2025, evento organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel Valle d’Aosta. Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma anche fotografia nitida di un movimento giovanile in crescita.

Alle 18.30 si accenderanno i riflettori sui veri protagonisti: ragazze e ragazzi che, nel corso dell’ultimo anno, hanno dimostrato talento, disciplina e una voglia matta di emergere. Dietro ogni nome c’è una storia fatta di allenamenti, sacrifici e sogni che iniziano a prendere forma.

E diciamolo: in una realtà piccola come la Valle d’Aosta, vedere un vivaio così vivo è una notizia che scalda. Perché lo sport qui non è solo competizione, è comunità, è identità.

Il merito? Anche di chi lavora dietro le quinte, come il tecnico responsabile, il Maestro Nazionale Fabio Paonessa, che continua a costruire basi solide per il futuro.

Tutti i premiati dello Young Tennis Day 2025

Categoria

1° classificato

2° classificato

Red Maschile

Mosca Marc Mattia

Gambarotta Giulio

Red Femminile

Pomat Armand Gisèle

Ganis Isabel

Orange Maschile

Carlon Raphael

Amendolia Filippo

Orange Femminile

Castiglioni Laura

Stan Amelia

Super Orange Maschile

Favre Yann

Chatrian Matteo

Super Orange Femminile

Licata Giulia

Bioletti Beatrice

Green Maschile

Bethaz Honoré

Di Mambro Manuel

Green Femminile

Aiello Margot

Gipponi Claire

Super Green Maschile

Di Castro Mattia

Petacchi Leonardo

Super Green Femminile

Torrione Emma

Guichardaz Gwenaelle

U10 Maschile

Finelli Leonardo

Petacchi Leonardo

U12 Maschile

Cerni Matteo

Robba Nicolò

U14 Maschile

Susanna André

Miele Francesco

U10 Femminile

Barbacetto Viola

Crimiti Giada

U12 Femminile

Borsato Giulia

Perrelli Chiara

U14 Femminile

Susanna Claire

Tovagliari Anael

Le rappresentative valdostane

Non solo individualità: spazio anche al gioco di squadra.

Coppa delle Province 2025:
Petacchi Leonardo, Betemps Annie, Barbacetto Viola, Giglio Alexander, Finelli Leonardo, Pettenon Nicholas, Bionaz André, Brunet Julie, Crimiti Giada.

Coppa delle Regioni 2025:
Gaspard Jerome, Dufour Gabriel, Gagliano Enea, Robba Nicolò, Perrin Sidonie, Perrelli Chiara, Pettenon Alessio, Melotti Mattia, Cerni Matteo, Borsato Giulia.

 Campioni valdostani 2025

Categoria

Vincitore

Under 10 Maschile

Finelli Leonardo

Under 12 Maschile

Pettenon Alessio

Under 14 Maschile

Susanna André

Under 16 Maschile

Susanna André

Under 10 Femminile

Barbacetto Viola

Under 12 Femminile

Borsato Giulia

Under 14 Femminile

Perrelli Chiara

Under 16 Femminile

Paonessa Gaia

Eventi così valgono più di mille convegni sullo sport. Qui si vede davvero se un territorio investe nei giovani. E la Valle d’Aosta, almeno nel tennis, sembra aver trovato una strada seria. E magari, tra questi nomi, c’è già qualcuno che un giorno vedremo su palcoscenici ben più grandi. Ma intanto, il primo applauso – quello più importante – lo prendono qui, in casa.

pi.mi.

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