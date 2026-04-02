Giovani racchette valdostane protagoniste: il tennis del futuro si prende la scena

E' tanto più di una semplice premiazione: c’è il cuore pulsante del tennis valdostano che batte forte, eccome.
Mercoledì 22 aprile 2026, nella suggestiva cornice della Sala Conferenze della BCC Valdostana, all’Arco di Augusto, andrà in scena lo Young Tennis Day 2025, evento organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel Valle d’Aosta. Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma anche fotografia nitida di un movimento giovanile in crescita.
Alle 18.30 si accenderanno i riflettori sui veri protagonisti: ragazze e ragazzi che, nel corso dell’ultimo anno, hanno dimostrato talento, disciplina e una voglia matta di emergere. Dietro ogni nome c’è una storia fatta di allenamenti, sacrifici e sogni che iniziano a prendere forma.
E diciamolo: in una realtà piccola come la Valle d’Aosta, vedere un vivaio così vivo è una notizia che scalda. Perché lo sport qui non è solo competizione, è comunità, è identità.
Il merito? Anche di chi lavora dietro le quinte, come il tecnico responsabile, il Maestro Nazionale Fabio Paonessa, che continua a costruire basi solide per il futuro.
Tutti i premiati dello Young Tennis Day 2025
Categoria
1° classificato
2° classificato
Red Maschile
Mosca Marc Mattia
Gambarotta Giulio
Red Femminile
Pomat Armand Gisèle
Ganis Isabel
Orange Maschile
Carlon Raphael
Amendolia Filippo
Orange Femminile
Castiglioni Laura
Stan Amelia
Super Orange Maschile
Favre Yann
Chatrian Matteo
Super Orange Femminile
Licata Giulia
Bioletti Beatrice
Green Maschile
Bethaz Honoré
Di Mambro Manuel
Green Femminile
Aiello Margot
Gipponi Claire
Super Green Maschile
Di Castro Mattia
Petacchi Leonardo
Super Green Femminile
Torrione Emma
Guichardaz Gwenaelle
U10 Maschile
Finelli Leonardo
Petacchi Leonardo
U12 Maschile
Cerni Matteo
Robba Nicolò
U14 Maschile
Susanna André
Miele Francesco
U10 Femminile
Barbacetto Viola
Crimiti Giada
U12 Femminile
Borsato Giulia
Perrelli Chiara
U14 Femminile
Susanna Claire
Tovagliari Anael
Le rappresentative valdostane
Non solo individualità: spazio anche al gioco di squadra.
Coppa delle Province 2025:
Petacchi Leonardo, Betemps Annie, Barbacetto Viola, Giglio Alexander, Finelli Leonardo, Pettenon Nicholas, Bionaz André, Brunet Julie, Crimiti Giada.
Coppa delle Regioni 2025:
Gaspard Jerome, Dufour Gabriel, Gagliano Enea, Robba Nicolò, Perrin Sidonie, Perrelli Chiara, Pettenon Alessio, Melotti Mattia, Cerni Matteo, Borsato Giulia.
Campioni valdostani 2025
Categoria
Vincitore
Under 10 Maschile
Finelli Leonardo
Under 12 Maschile
Pettenon Alessio
Under 14 Maschile
Susanna André
Under 16 Maschile
Susanna André
Under 10 Femminile
Barbacetto Viola
Under 12 Femminile
Borsato Giulia
Under 14 Femminile
Perrelli Chiara
Under 16 Femminile
Paonessa Gaia
Eventi così valgono più di mille convegni sullo sport. Qui si vede davvero se un territorio investe nei giovani. E la Valle d’Aosta, almeno nel tennis, sembra aver trovato una strada seria. E magari, tra questi nomi, c’è già qualcuno che un giorno vedremo su palcoscenici ben più grandi. Ma intanto, il primo applauso – quello più importante – lo prendono qui, in casa.