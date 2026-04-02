Giovani racchette valdostane protagoniste: il tennis del futuro si prende la scena

E' tanto più di una semplice premiazione: c’è il cuore pulsante del tennis valdostano che batte forte, eccome.

Mercoledì 22 aprile 2026, nella suggestiva cornice della Sala Conferenze della BCC Valdostana, all’Arco di Augusto, andrà in scena lo Young Tennis Day 2025, evento organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel Valle d’Aosta. Un appuntamento che non è solo celebrazione, ma anche fotografia nitida di un movimento giovanile in crescita.

Alle 18.30 si accenderanno i riflettori sui veri protagonisti: ragazze e ragazzi che, nel corso dell’ultimo anno, hanno dimostrato talento, disciplina e una voglia matta di emergere. Dietro ogni nome c’è una storia fatta di allenamenti, sacrifici e sogni che iniziano a prendere forma.

E diciamolo: in una realtà piccola come la Valle d’Aosta, vedere un vivaio così vivo è una notizia che scalda. Perché lo sport qui non è solo competizione, è comunità, è identità.

Il merito? Anche di chi lavora dietro le quinte, come il tecnico responsabile, il Maestro Nazionale Fabio Paonessa, che continua a costruire basi solide per il futuro.

Tutti i premiati dello Young Tennis Day 2025

Categoria 1° classificato 2° classificato Red Maschile Mosca Marc Mattia Gambarotta Giulio Red Femminile Pomat Armand Gisèle Ganis Isabel Orange Maschile Carlon Raphael Amendolia Filippo Orange Femminile Castiglioni Laura Stan Amelia Super Orange Maschile Favre Yann Chatrian Matteo Super Orange Femminile Licata Giulia Bioletti Beatrice Green Maschile Bethaz Honoré Di Mambro Manuel Green Femminile Aiello Margot Gipponi Claire Super Green Maschile Di Castro Mattia Petacchi Leonardo Super Green Femminile Torrione Emma Guichardaz Gwenaelle U10 Maschile Finelli Leonardo Petacchi Leonardo U12 Maschile Cerni Matteo Robba Nicolò U14 Maschile Susanna André Miele Francesco U10 Femminile Barbacetto Viola Crimiti Giada U12 Femminile Borsato Giulia Perrelli Chiara U14 Femminile Susanna Claire Tovagliari Anael

Le rappresentative valdostane

Non solo individualità: spazio anche al gioco di squadra.

Coppa delle Province 2025:

Petacchi Leonardo, Betemps Annie, Barbacetto Viola, Giglio Alexander, Finelli Leonardo, Pettenon Nicholas, Bionaz André, Brunet Julie, Crimiti Giada.

Coppa delle Regioni 2025:

Gaspard Jerome, Dufour Gabriel, Gagliano Enea, Robba Nicolò, Perrin Sidonie, Perrelli Chiara, Pettenon Alessio, Melotti Mattia, Cerni Matteo, Borsato Giulia.

Campioni valdostani 2025

Categoria Vincitore Under 10 Maschile Finelli Leonardo Under 12 Maschile Pettenon Alessio Under 14 Maschile Susanna André Under 16 Maschile Susanna André Under 10 Femminile Barbacetto Viola Under 12 Femminile Borsato Giulia Under 14 Femminile Perrelli Chiara Under 16 Femminile Paonessa Gaia

Eventi così valgono più di mille convegni sullo sport. Qui si vede davvero se un territorio investe nei giovani. E la Valle d’Aosta, almeno nel tennis, sembra aver trovato una strada seria. E magari, tra questi nomi, c’è già qualcuno che un giorno vedremo su palcoscenici ben più grandi. Ma intanto, il primo applauso – quello più importante – lo prendono qui, in casa.