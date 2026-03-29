Tennis: Valle d’Aosta da applausi, i giovani tennisti conquistano ancora la finale di macroarea

C’è qualcosa di speciale che sta crescendo sui campi da tennis valdostani. Non è solo talento, ma carattere, spirito di squadra e una sorprendente capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi. La conferma arriva dalla grandissima impresa della Rappresentativa Valdostana Giovanile, capace per il secondo anno consecutivo di conquistare l’accesso alla fase finale di macroarea della Coppa delle Province 2026.

Un risultato tutt’altro che scontato, soprattutto considerando che i rossoneri erano inseriti nel girone più competitivo, quello delle teste di serie. Eppure, giornata dopo giornata, i giovani valdostani hanno saputo tenere il passo delle migliori realtà, chiudendo il mini campionato con un prezioso terzo posto che è valso il pass per la finale interregionale.

Ed è proprio lì che è arrivata la prova di maturità. Sui campi del Country Club di Charvensod, davanti al pubblico di casa, la selezione guidata da Fabio Paonessa e Nathalie Viérin ha affrontato la forte rappresentativa di Asti-Alessandria, prima classificata nei gironi di qualificazione. Una sfida che sulla carta poteva sembrare proibitiva, ma che sul campo ha raccontato tutt’altra storia.

I valdostani sono partiti forte nei singolari, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni. Splendida la vittoria di Mattia Mosca Marc nell’under 8 maschile, seguita da quella altrettanto convincente di Armelle Paternolli nell’under 8 femminile. A completare il tris ci ha pensato Leonardo Petacchi nell’under 10 maschile, con una prestazione solida e determinata.

Ma è nei momenti chiave che si vede il valore di una squadra. E i rossoneri non hanno tremato. Nei doppi, decisivi per l’assegnazione del match, sono arrivate due vittorie pesantissime: quella della coppia André Bionaz – Gisèle Pomat Armand nel doppio misto e quella di Leonardo Petacchi – Nicholas Pettenon nel doppio maschile. Punti fondamentali, che hanno indirizzato definitivamente la sfida.

A fare la differenza, però, è stata anche la preparazione atletica. Nelle prove fisiche, la squadra seguita dalla preparatrice Sara Fristachi ha raccolto risultati eccellenti, aggiungendo punti preziosi al bottino complessivo. Un lavoro spesso silenzioso, ma determinante, che ha contribuito a costruire il successo finale.

Il punteggio conclusivo parla chiaro: 30 a 22 per la Valle d’Aosta. Un risultato netto, che certifica non solo la vittoria, ma anche la superiorità dimostrata in campo in una giornata che resterà a lungo nella memoria di questi giovani atleti.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: la fase finale del Nord Italia, in programma il 24, 25 e 26 aprile a Torino. Lì i valdostani si confronteranno con le migliori squadre del panorama settentrionale, consapevoli però di poter giocare le proprie carte.

Perché questa squadra ha già dimostrato di non avere paura dei pronostici. E, soprattutto, di sapere trasformare ogni sfida in un’occasione per crescere. In fondo, al di là del risultato, è proprio questo il segnale più bello per il futuro del tennis valdostano.