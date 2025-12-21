Tenni-Padel: Appuntamento con le finali dell’Open Valle d’Aosta – 30° Memorial Minini

È tutto pronto al Pala Bortoletto di Châtillon per la giornata conclusiva dell’Open Valle d’Aosta – 30° Memorial Giorgio Minini, il principale appuntamento tennistico regionale che, nell’arco di due settimane, ha portato sui campi valdostani oltre 160 atleti. A partire dalle ore 11:00 di domenica 21 dicembre, il pubblico potrà assistere alle finali dei tornei di tennis e padel, chiudendo un’edizione caratterizzata da grande partecipazione e livello tecnico elevato.

Sono stati complessivamente 130 i giocatori impegnati nei tre tornei di tennis – singolare maschile, singolare femminile e doppio maschile – ai quali si sono aggiunti una trentina di specialisti del padel per il torneo di doppio maschile. Un mix che ha confermato la capacità organizzativa dell’impianto di Châtillon, punto di riferimento per eventi sportivi di respiro nazionale e internazionale.

Il sabato ha già emesso i primi verdetti. Nel doppio maschile di tennis il titolo è andato alla coppia testa di serie numero uno composta da Denis Costantin Spiridon ed Edoardo Zanada, che ha avuto la meglio sulla seconda coppia del seeding, Boris Sarritzu e Filippo Crippa, imponendosi con il punteggio di 7/5, 6/3. Nel singolare maschile di terza categoria, invece, successo per il quindicenne biellese Francesco Ramella Pralungo, capace di superare Giuseppe Lena con un solido 6/4, 6/3, confermando personalità e prospettive interessanti.

Il programma di domenica si aprirà con la finale del doppio maschile di padel, in calendario alle ore 11:00. A contendersi il titolo saranno i favoriti Nicola Remedi e Simone Licciardi (testa di serie numero uno), opposti alla coppia formata da Giorgio Ruello e Vittorio Maria Mascarello, protagonisti di un percorso convincente nel tabellone.

Nel pomeriggio, sul campo centrale, spazio al tennis internazionale. A partire dalle 14:30, andrà in scena la finale del singolare femminile tra la svizzera Katerina Tsygourova e la brasiliana Gabriela Vianna Cé, che torna a Châtillon a dodici mesi dal successo ottenuto sullo stesso greenset. Le semifinali hanno confermato l’ottimo stato di forma di entrambe: Tsygourova ha concesso un solo game a Carolina Dibenedetto (6/1, 6/0), mentre Cé ha liquidato Sofia Maffeis con un netto doppio 6/1.

A seguire toccherà al singolare maschile, che vedrà opposti il 23enne bergamasco Leonardo Malgaroli e il 19enne iraniano Kasra Rahmani, entrambi alla prima partecipazione al Memorial Minini. Un confronto che promette intensità e qualità, anche alla luce delle semifinali combattute: Malgaroli ha superato Tommaso Vola, vera sorpresa del torneo, con il punteggio di 7/5, 6/3, mentre Rahmani ha avuto la meglio su Matteo Sciahbasi per 7/5, 6/4.

A completare il programma, sul campo 1 alle ore 15:00, si disputerà anche la finale del tabellone di quarta categoria, con Andrea Pettenon opposto a Tommaso Terrana, per una domenica che chiuderà nel segno dello sport e dello spettacolo una delle edizioni più partecipate del Memorial Giorgio Minini.

Programma incontri finali – Domenica 21 dicembre

PADEL – Doppio maschile (Finale)

H 11:00 – Nicola Remedi / Simone Licciardi (TS1) vs Giorgio Ruello / Vittorio Maria Mascarello

TENNIS – Singolare femminile (Finale – Campo centrale)

H 14:30 – Katerina Tsygourova (2.3 Nuova Casale) vs Gabriela Vianna Cé (TS3 – 2.2 TC Cagliari)

TENNIS – Singolare maschile (Finale – Campo centrale)

A seguire la finale femminile – Leonardo Malgaroli (TS1 – 2.1 TC Pavia) vs Kasra Rahmani (2.3 Tennis Spirit)

TENNIS – Finale 4ª categoria (Campo 1)

H 15:00 – Andrea Pettenon (4.3 TC Châtillon St-Vincent) vs Tommaso Terrana (4.5 Tennis Magnago Bienate)