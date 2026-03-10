Tennis: Valle d’Aosta a un passo dall’impresa: Torino A vince 28-27 nella Coppa delle Province

A volte il punteggio racconta tutto: un solo punto di distanza può separare una grande impresa da una sconfitta. È quanto accaduto domenica a Settimo Torinese nella seconda giornata della Coppa delle Province 2026, dove la rappresentativa della Valle d’Aosta ha sfiorato il colpaccio contro la corazzata Torino A, arrendendosi soltanto per 28-27 al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo scambio.

Una prova di carattere quella offerta dalla selezione rossonera, che ha tenuto testa a una delle formazioni più forti del torneo dimostrando determinazione, qualità tecnica e una crescente maturità agonistica. La squadra guidata dai tecnici Fabio Paonessa e Nathalie Vierin ha infatti confermato i progressi del movimento giovanile valdostano, frutto del lavoro portato avanti negli ultimi anni dalle scuole tennis del territorio.

Sul campo sono arrivati risultati importanti che hanno tenuto la Valle d’Aosta in partita fino alle battute finali dell’incontro. In particolare, decisive sono state le vittorie ottenute da Leonardo Petacchi nei singolari e dalla coppia Leonardo Petacchi – Nicholas Pettenon nel doppio, successi che hanno dimostrato la solidità tecnica della squadra valdostana anche contro avversari di grande livello.

Accanto ai risultati nei match, la selezione rossonera ha brillato anche nelle prove di abilità, dove l’intera squadra ha mostrato concentrazione e qualità, contribuendo a mantenere il confronto aperto fino all’ultimo punto. Una prestazione collettiva che conferma il buon momento del settore giovanile regionale.

Per l’incontro di Settimo Torinese lo staff tecnico aveva convocato Armelle Paternolli, Mattia Mosca Marc, Gisele Pomat Armand, André Bionaz, Giada Crimiti, Nicholas Pettenon e Leonardo Petacchi, un gruppo giovane ma già capace di competere con realtà tennistiche molto più numerose e strutturate.

La sconfitta di misura contro Torino A lascia inevitabilmente un po’ di rammarico, ma allo stesso tempo rafforza la consapevolezza delle potenzialità della squadra valdostana. La prestazione offerta a Settimo Torinese dimostra infatti come la selezione regionale possa giocarsela alla pari anche contro le formazioni più accreditate del torneo.

Il cammino della Valle d’Aosta nella Coppa delle Province non è però concluso. Il prossimo appuntamento è già fissato per domenica 29 marzo, quando la rappresentativa rossonera tornerà in campo nello scontro decisivo per conquistare l’accesso alle finali. L’avversaria sarà la squadra che si classificherà al primo posto nel girone B, in una sfida che promette ancora una volta grande equilibrio e intensità.

Dopo la prova di carattere vista a Settimo Torinese, la selezione valdostana sa di avere tutte le carte in regola per inseguire un traguardo importante. Perché se è vero che domenica l’impresa è sfumata per un solo punto, è altrettanto vero che la Valle d’Aosta ha dimostrato di poter competere fino all’ultimo con le migliori rappresentative del torneo.