Open Valle d’Aosta: Canonico unico superstite locale, avanti i Big

Con gli incontri in programma mercoledì 17 dicembre ci si avvicina a passi rapidissimi verso la fase caldissima dell’Open Valle d’Aosta di tennis e padel – 30° Memorial Giorgio Minini.

Il programma di giornata prevede un calendario ricchissimo costituito da ben 17 partite, distribuite nei tre tornei di tennis in calendario.

In gioco nel massimo torneo in regione, resta protagonista un solo tennista valdostano. Fuori martedì Eleonora Toniolo, del circolo organizzatore, difende il buon nome del tennis locale il solo Noah Canonico, 17enne aostano, 2.5 come categoria, ora in forza al Tenis club Alba, che già in questo turno dovrà superare un importante esame.

Facendo un passo indietro, possiamo “riavvolgere il nastro” per raccontare degli incontri che hanno caratterizzato la giornata di martedì 16 dicembre.

Nel singolare maschile, dopo qualche fatica per prendere le misure, positivo esordio nel 30° Minini per Noah Canonico (2.5 TC Alba) che in due set, 7/5, 6/3 ha superato Filippo Coffrini (2.7 Sporting Club). Restando nella parte bassa del tabellone dov’è inserito il valdostano, il 26enne comasco Carlo Alberto Fossati (2.4 TC Milano Bonacossa) ha lasciato solo sei games a Davide Aschieri (2.4 Cus Torino), vincendo il proprio match di apertura 6/2, 6/4. Lottato, intenso e concluso in tre set è stato il match tra il 17enne alessandrino Tommaso Muratori (2.8 Villaforte Tennis) e il 23enne torinese Gioele Noé (2.6 Il Poggio) terminato 6/3, 4/6, 6/4.

Restando nella parte bassa del tabellone, il 19enne lombardo Francesco Mancini (2.6 Sportrend Tennis) ha facilmente avuto la meglio sul pari età piemontese Cesare Carpano (2.5 I Faggi Tweener), superato 6/2, 6/1.

E’ risultata necessaria la disputa del tie-break nel secondo set per permettere al 17enne torinese Alessio Miserere (2.6 Tennis Pedona) di

passare il turno contro Giordano Samuele (2.8 Canottieri Casale) 6/3, 7/6(5). Venendo alla parte alta del tabellone il 17enne vercellese



Vittorio Gillerio (2.7 Villaforte Tennis), dopo una partenza difficile, è riuscito a ribaltare il risultato a proprio favore imponendosi 2/6,

6/2, 6/2 su Lorenzo Morgante (2.5 Sport Village Bertolla).

Tutto facile, invece per il 18enne torinese Filippo Pecorini (2.4 Circ. La Stampa Sporting) che non ha dovuto dannarsi per avere la meglio su Jury Gaboli (2.6 Junior Tennis Milano): 6/0, 6/3 il risultato finale.

Jacopo Oppezzo, vercellese classe 2009, categoria 2.6 del Villaforte Tennis ha concesso a Giacomo Carabelli (2.6 TC Gallarate), 5 games nei due set giocati, conclusi sui parziali di 6/3, 6/2. Infine, ha superato il turno dopo una partenza in discesa e qualche preoccupazione nel secondo set, Umberto Maria Giovannini, astigiano 28enne 2.6 del CT Massa Lombarda, opposto a Leonardo Napoli (2.6 TC Tione); questi i parziali: 6/1, 7/6(3).



Nel singolare femminile, si parte dalla sconfitta della 18enne valdostana Eleonora Toniolo (2.7 TC Chatillon St-Vincent) che si è dovuta arrendere, superata 6/2, 7/5 dalla 17enne torinese Matilde Iezza (2.5 Cir. La Stampa Sporting). Avanti in due set la 16enne cuneese Kate Stroppiana (2.6 Next Tennis Academy) che con i parziali di 6/3, 6/4 ha superato la 18enne verbanese Irene Amigazzi (2.7 Tennis Ghiffa).

Prosegue il suo cammino la più giovane tra le iscritte al femminile Tjasa Jazbec (3.1 Villaforte Tennis), classe 2012, che ha scritto il terzo successo al Minini superando Matilde Mantelli, di un anno più grande, (2.7 TC Gl’Ulivi Toirano) per 6/3, 6/4.

Nessuna fatica per Beatrice Zappa (2.6 CT Cantù) che ha superato il turno a causa dell’assenza di Bianca Baroglio, la 18enne meneghina Jennifer Scurtu (2.5 TC Milano Bonacossa) ha vinto la sua partita contro Camilla Maria Frola (2.5 TC Settimo), in tre sets: 6/3, 4/6, 6/2.

Passando al doppio maschile di tennis, l’unica partita in cartellone martedì ha visto opposti i fratelli Samuele Giordano e Pietro Giordano

che hanno superato il turno piegando dopo un intenso match chiuso 6/4, 4/6, 11/9 la coppia valdostana composta Lapo Stelitano e Davide Freydoz.

Chiudiamo con il doppio maschile di padel dove Massimo Pol e Laurent Dujany hanno superato 6/2, 7/5 il duo composto da Giorgio Tripodi e Lorenzo Valente.



Per gli incontri in programma mercoledì 17 dicembre nel Singolare Maschile, le partite si giocano a partire dalle ore 11:00 con Tommaso Muratori (2.8 Villaforte Tennis) contro Luigi Valletta (2.4 CT Zavaglia). In contemporanea, sul campo 2 del palaBortoletto Noah Canonico (2.5 TC Alba) affronta Boris Sarritzu (2.3 CT Cantù).

Alle ore 13:00 Carlo Alberto Fossati (2.4 TC Milano Bonacossa) gioca sul campo 1 con Kasra Rahmani (2.3 Tennis Spirit) e mezz’ora dopo, alle 13:30, sul centrale saranno in campo Giacomo Oppezzo (2.6 Villaforte Tennis) e Filippo Crippa (2.4 Genoa Tennis School). Nel programma pomeridiano del singolare maschile, alle ore 15:00 sul centrale Vittorio Gillerio (2.7 Villaforte Tennis) sfida Andrea Brignacca (2.3 TC Tescaro Romolo); mentre alle 16:30 sono attesi i confronti tra Leonardo Taddia (2.3 TC Neumarkt) opposto a Filippo Pecorini (2.4 Circ. La Stampa Sporting Torino) e Alessio Miserere (2.6 Tennis Pedona) in campo con Samuele Tondelli (2.4 Tennis e Sports Open). Alle 17:00 sfida in programma tra Umberto Maria Giovannini (2.6 CT Massa Lombarda) e Tommaso Vola (2.4 TC Lecco) e, in chiusura, alle 18:30 Francesco Mancini (2.6 Sportrend Tennis) gioca con Matteo Sciahbasi (2.3 CT Beretti Grottammare).



Passando al singolare femminile, la prima partita in programma mercoledì è prevista alle ore 12:00 tra Jennifer Scurtu (2.5 TC Milano Bonacossa) e Ginevra Parentin Vallega Montebruno (2.4 Villaforte Tennis). Alle ore 13:00 saranno invece in campo Kate Stroppiana (2.6 Next Tennis Academy) e Emilia Luknapik (2.5 Tennis Training). Tre le partite nel pomeriggio con alle 15:00 match sul campo 1 tra Beatrice Zappa (2.6 CT Cantù) e Laura Visintini (2.4 Pol. Sirmione) e in concomitanza protagoniste sul campo 2 Matilde Iezza (2.5 Cir. La Stampa Sporting) e Sofia Maffeis (2.4 CS Villa Reale). Chiude il programma di incontri, alle 18:30 la partita tra Tjasa Jazbec (3.1 Villaforte Tennis) e Clarissa Gai (2.5 CT Lucca);

Per il doppio maschile, impegni tutti in serata, con alle ore 19:00 si sfidano sul centrale il duo Vittorio Gillerio/Jacopo Oppezzo opposti a

Edoardo Acentino/Enrico Monte Gregorio. Alle ore 20:00, sul campo 1 i fratelli Thomas Sebastian e Jonathan Fantoni Kaba affrontano la coppia Jacopo Blanc/Alessandro Laniece; mentre sul campo 2 si confrontano Francesco Pralungo Ramella/Martin Croceri contro Frederic Dalle/Andrea Pettenon.



Risultati incontri Martedì 16 Dicembre

Tennis

Singolare Maschile

Noah Canonico (2.5 TC Alba) - Filippo Coffrini (2.7 Sporting Club) 7/5, 6/3; Carlo Alberto Fossati (2.4 TC Milano Bonacossa) - Davide Aschieri

(2.4 Cus Torino) 6/2, 6/4; Tommaso Muratori (2.8 Villaforte Tennis) - Gioele Noé (2.6 Il Poggio) 6/3, 4/6, 6/4; Filippo Pecorini (2.4 Circ. La

Stampa Sporting) - Jury Gaboli (2.6 Junior Tennis Milano) 6/0, 6/3; Vittorio Gillerio (2.7 Villaforte Tennis) – Lorenzo Morgante (2.5 Sport

Village Bertolla) 2/6, 6/2, 6/2; Alessio Miserere (2.6 Tennis Pedona) - Giordano Samuele (2.8 Canottieri Casale) 6/3, 7/6; Jacopo Oppezzo (2.6

Villaforte Tennis) - Giacomo Carabelli (2.6 TC Gallarate) 6/3, 6/2; Francesco Mancini (2.6 Sportrend Tennis) - Cesare Carpano (2.5 I Faggi

Tweener) 6/2, 6/1; Umberto Maria Giovannini (2.6 CT Massa Lombarda) - Leonardo Napoli (2.6 TC Tione) 6/1, 7/6.



Singolare Femminile

Jennifer Scurtu (2.5 TC Milano Bonacossa) - Camilla Maria Frola (2.5 TC Settimo) 6/3, 4/6, 6/2; Tjasa Jazbec (3.1 Villaforte Tennis) - Matilde

Mantelli (2.7 TC Gl’Ulivi Toirano) 6/3, 6/4; Matilde Iezza (2.5 Cir. La Stampa Sporting) - Eleonora Toniolo (2.7 TC Chatillon St-Vincent) 6/2,

7/5; Kate Stroppiana (2.6 Next Tennis Academy) - Irene Amigazzi (2.7 Tennis Ghiffa) 6/3, 6/4; Beatrice Zappa (2.6 CT Cantù) - Bianca Baroglio

(2.6 Villaforte Tennis) n.d.;



Doppio Maschile

Samuele Giordano/Pietro Giordano - Lapo Stelitano/Davide Freydoz 6/4, 4/6, 11/9



Padel Doppio Maschile

Massimo Pol - Laurent Dujany Vs Giorgio Tripodi - Lorenzo Valente 6/2, 7/5



Programma incontri Mercoledì 17 Dicembre

Tennis

Singolare Maschile

H 11:00 Tommaso Muratori (2.8 Villaforte Tennis) Vs Luigi Valletta (2.4 CT Zavaglia);

Noah Canonico (2.5 TC Alba) Vs Boris Sarritzu (2.3 CT Cantù);

H 13:00 Carlo Alberto Fossati (2.4 TC Milano Bonacossa) Vs Kasra Rahmani (2.3 Tennis Spirit);

H 13:30 Giacomo Oppezzo (2.6 Villaforte Tennis) Vs Filippo Crippa (2.4 Genoa Tennis School);

H 15:00 Vittorio Gillerio (2.7 Villaforte Tennis) Vs Andrea Brignacca (2.3 TC Tescaro Romolo);

H 16:30 Leonardo Taddia (2.3 TC Neumarkt) Vs Filippo Pecorini (2.4 Circ. La Stampa Sporting Torino),

Alessio Miserere (2.6 Tennis Pedona) Vs Samuele Tondelli (2.4 Tennis e Sports Open);

H 17:00 Umberto Maria Giovannini (2.6 CT Massa Lombarda) Vs Tommaso Vola (2.4 TC Lecco),

H 18:30 Francesco Mancini (2.6 Sportrend Tennis) Vs Matteo Sciahbasi (2.3 CT Beretti Grottammare).



Singolare Femminile

H 12:00 Jennifer Scurtu (2.5 TC Milano Bonacossa) Vs Ginevra Parentin Vallega Montebruno (2.4 Villaforte Tennis);

Kate Stroppiana (2.6 Next Tennis Academy) Vs Emilia Luknapik (2.5 Tennis Training);

H 15:00 Beatrice Zappa (2.6 CT Cantù) Vs Laura Visintini (2.4 Pol. Sirmione);

Matilde Iezza (2.5 Cir. La Stampa Sporting) Vs Sofia Maffeis (2.4 CS Villa Reale);

H 18:30 Tjasa Jazbec (3.1 Villaforte Tennis) Vs Clarissa Gai (2.5 CT Lucca).



Doppio Maschile

H 19:00 Vittorio Gillerio/Jacopo Oppezzo Vs Edoardo Acentino/Enrico Monte Gregorio;

H 20:00 Thomas Sebastian Fantoni Kaba/Jonathan Sebastian Fantoni Kaba Vs Jacopo Blanc/Alessandro Laniece,

Francesco Pralungo Ramella/Martin Croceri Vs Frederic Dalle/Andrea Pettenon.