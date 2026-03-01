Tennis: Semifinale amara a Biella, ma Cornaz guarda avanti

Si chiude in semifinale il cammino di Corinne Cornaz al torneo maschile e femminile con montepremi di 1000 euro andato in scena al Tennis Lab. Una competizione iniziata il 14 febbraio e conclusa nel pomeriggio, riservata alle migliori 24 giocatrici in base alla classifica, che ha visto la valdostana protagonista fino al penultimo atto.

A fermarla è stata la testa di serie numero quattro, Simona Pilotti 2.7, tesserata per il Tennis Bertolla, che si è imposta con il punteggio di 6-1 6-3. Un risultato netto, maturato contro un’avversaria solida e continua, capace di prendere in mano lo scambio fin dalle prime battute. Cornaz ha provato a restare agganciata al match, ma la maggiore incisività della torinese nei momenti chiave ha fatto la differenza.

«Oggi purtroppo ho perso in semifinale – ha commentato la tennista – ma si trattava solo del primo torneo dell’anno e sono comunque contenta del risultato ottenuto». Parole che raccontano una delusione lucida, senza drammi, con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni.

Il percorso fino alla semifinale, del resto, era stato tutt’altro che banale. All’esordio Cornaz aveva dovuto rimontare la lombarda Salvagnin Scarpis Mirella in una sfida combattuta: dopo aver ceduto il primo set 6-4, aveva pareggiato i conti con lo stesso punteggio per poi chiudere il tie-break decisivo 10-7. Una vittoria di carattere, costruita punto dopo punto, che aveva già dato il segnale di una condizione mentale solida.

Ancora più significativa la prova nei quarti di finale, quando si è trovata di fronte la testa di serie numero uno, Irene Amigazzi 2.7 del Tennis Verbania, indicata da molti come favorita per la vittoria finale. Cornaz ha giocato una partita praticamente perfetta, imponendosi con un perentorio 6-1 6-1 che non ha lasciato spazio a repliche. Un risultato che ha ribaltato i pronostici e acceso l’attenzione sul suo nome.

Nel turno precedente aveva inoltre superato la lombarda Sofia Landini 2.8 in un’altra battaglia in tre set: 4-6, 7-5 e tie-break conclusivo 10-3, al termine di un confronto lungo e dispendioso. Un torneo, dunque, affrontato sempre con intensità, tra rimonte, conferme e un exploit di grande peso contro la numero uno del tabellone.

«Peccato per oggi – ha aggiunto – ma si torna in campo per vincere il prossimo torneo». È la sintesi di uno spirito competitivo che non si appaga della semifinale, pur riconoscendone il valore. «Sono contenta anche del lavoro che sto facendo con i miei maestri del Dopolavoro Ferroviario a Torino, circolo per il quale sono tesserata».

Il riferimento è al Dopolavoro Ferroviario Torino, dove Cornaz prosegue la preparazione agonistica. Un percorso che nelle ultime settimane si è arricchito anche di un traguardo importante fuori dal campo: a dicembre ha conseguito la certificazione di Istruttrice di Secondo Grado di Tennis, continuando parallelamente l’attività di insegnamento al circolo Le Pleadi di Moncalieri.

Tra competizione e formazione, la stagione è solo all’inizio. La semifinale di Biella lascia un retrogusto amaro per l’ultimo ostacolo non superato, ma conferma una crescita evidente. E in un torneo riservato alle migliori 24 classificate, non è un dettaglio.