Tennis-Padel: Trionfi e spettacolo al memorial giorgio minini: Cé e Malgaroli sul tetto del tennis valdostano

Domenica 21 dicembre a Châtillon si è chiusa con grande successo l’edizione numero 30 dell’Open Valle d’Aosta – Memorial Giorgio Minini. Gabriela Vianna Cé e Leonardo Malgaroli si aggiudicano i singolari principali, mentre il padel e la Quarta Categoria offrono spettacolo e competizione fino all’ultimo punto.

Si è chiusa domenica a Châtillon l’edizione numero 30 dell’Open Valle d’Aosta – Memorial Giorgio Minini, con una giornata di grande tennis che ha unito alto livello tecnico, partecipazione e valore umano nel ricordo di Giorgio Minini.

Finali dei singolari

Le finali dei tabelloni principali si sono concluse entrambe con il punteggio di 6/1, 6/4, a testimonianza di pomeriggi intensi ma ben gestiti dai vincitori nei momenti chiave.

Ad aprire il programma sul campo centrale del Pala Bortoletto di Châtillon è stata la finale del singolare femminile. A imporsi è stata Gabriela Vianna Cé, 32enne mancina brasiliana, che ha subito dettato il ritmo contro la 25enne elvetica Katerina Tsygourova. Nel primo set, chiuso in soli 37 minuti con il punteggio di 6/1, Cé ha strappato il servizio in tre occasioni. Il secondo parziale, più equilibrato e durato circa un’ora, ha visto Cé alzare il livello sul 5/4, chiudendo l’incontro con 6/1, 6/4 e bissando il successo del 2024.

A seguire, la finale maschile ha incoronato Leonardo Malgaroli, 23enne bergamasco, vincitore su Kasra Rahmani, giovane talento iraniano di 19 anni. Il primo set si è chiuso rapidamente in 6/1 dopo 40 minuti, mentre il secondo, più combattuto, ha visto un solo break determinare il risultato finale di 6/1, 6/4 dopo due ore complessive di gioco.

Padel e Quarta Categoria

La mattina ha visto assegnare il titolo del doppio maschile di padel, con la coppia Giorgio Ruello e Vittorio Maria Mascarello che ha sconfitto la testa di serie Nicola Remedi e Simone Licciardi per 6/4, 5/7, 13/11, in una sfida combattutissima e ricca di emozioni.

Sul campo 1, durante la finale femminile, si è giocata anche la Quarta Categoria, vinta da Andrea Pettenon (4.3 TC Châtillon St-Vincent) su Tommaso Terrana (4.5 Tennis Magnago Bienate) in tre set 4/6, 6/2, 6/4, al termine di un match molto seguito e combattuto.

Padel: I vincitori Ruello e Mascarello con Presidente Cantele, Vice Sindaco Chatillon Luigi Girola e Ass. Fabienne Vittaz

Sguardo al futuro

La manifestazione ha ricevuto numerosi attestati di apprezzamento dai giocatori per lo staff organizzativo, impegnato per due settimane in una vera maratona sportiva. Come sottolineato da Luca Minini durante la premiazione, l’obiettivo futuro potrebbe essere quello di fare un ulteriore salto di qualità e provare a inserire il torneo nel circuito internazionale, dando nuova linfa a un evento che da trent’anni rappresenta un punto di riferimento per il tennis in Valle d’Aosta.

Risultati finali – Domenica 21 dicembre

Tennis

Singolare Femminile: Gabriela Vianna Cé (2.2 TC Cagliari) – Katerina Tsygourova (2.3 Nuova Casale) 6/1, 6/4

Singolare Maschile: Leonardo Malgaroli TS1 (2.1 TC Pavia) – Kasra Rahmani (2.3 Tennis Spirit) 6/1, 6/4

Quarta Categoria (Campo 1): Andrea Pettenon (4.3 TC Châtillon St-Vincent) – Tommaso Terrana (4.5 Tennis Magnago Bienate) 4/6, 6/2, 6/4

Padel

Doppio Maschile: Giorgio Ruello / Vittorio Maria Mascarello – Nicola Remedi / Simone Licciardi (TS1) 6/4, 5/7, 13/11



