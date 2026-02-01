 / TENNIS

TENNIS | 01 febbraio 2026, 18:31

Tennis: Coppa delle Province 2026, Valle d’Aosta nel girone Top, buona la prima, ma vince Cuneo

Avvio di alto livello per la rappresentativa valdostana di tennis giovanile inserita tra le teste di serie. Sui campi del Country Club di Charvensod i rossoneri cedono a Cuneo 30-24, ma arrivano segnali incoraggianti dai più piccoli

Da sx in piedi: Fabio Paonessa, Kewin Perrin, Julie Brunet, Nicholas Pettenon, André Bionaz, Leonardo Petacchi, Sara Fristachi, Giada Crimiti, Lina Napoletano, Nathalie Viérin, Gisèle Armand Pomat, Armelle Paternolli

Da sx in piedi: Fabio Paonessa, Kewin Perrin, Julie Brunet, Nicholas Pettenon, André Bionaz, Leonardo Petacchi, Sara Fristachi, Giada Crimiti, Lina Napoletano, Nathalie Viérin, Gisèle Armand Pomat, Armelle Paternolli

Ha preso ufficialmente il via oggi la Coppa delle Province 2026, storica competizione giovanile riservata alle Rappresentative, e la Valle d’Aosta si è presentata ai nastri di partenza con un riconoscimento importante: l’inserimento nel girone Top, quello delle teste di serie. Un premio ai risultati eccellenti ottenuti nella passata stagione, che ha portato i valdostani a confrontarsi subito con avversari di alto profilo come Cuneo e Torino A.

Sui campi in terra rossa del Country Club di Charvensod la giornata inaugurale ha visto i giovani rossoneri affrontare i pari età di Cuneo, con in campo le categorie dei nati nel 2016, 2017 e 2018. Una sfida intensa e combattuta, decisa al termine dei nove incontri di tennis e delle prove atletiche, introdotte nel regolamento a partire dal 2016.

Ad avere la meglio è stata la rappresentativa cuneese, che ha chiuso la giornata in vantaggio 30 a 24. Per la Valle d’Aosta, però, non sono mancati i motivi di soddisfazione: successi nei match di tennis per Leonardo Petacchi, Giada Crimiti e André Bionaz, mentre nelle prove fisiche si sono messi in evidenza André Bionaz e Gisèle Pomat Armand.

Per questa prima giornata di gara i capitani Fabio Paonessa e Nathalie Viérin hanno convocato Armelle Paternolli, Kewin Perrin, Julie Brunet, Gisèle Pomat Armand, André Bionaz, Giada Crimiti, Lina Napoletano, Nicholas Pettenon e Leonardo Petacchi, puntando su un gruppo giovane ma già competitivo.

Il cammino della Valle d’Aosta nella Coppa delle Province 2026 proseguirà domenica 8 marzo, con il secondo impegno del girone Top in trasferta contro Torino A, altro banco di prova importante per misurare ambizioni e crescita del vivaio rossonero.

red/fa.pa.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore