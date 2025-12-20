Tennis-Padel: Venerdì di sorprese nei singolari dei quarti dell’Open Valle d’Aosta – 30° Memorial Minini

Sabato 20 dicembre giornata decisiva: semifinali femminili dalle ore 11 con Katerina Tsygourova – Carolina Dibenedetto e Gabriela Vianna Cé – Sofia Maffeis; nel maschile alle 15:00 Tommaso Vola – Leonardo Malgaroli e alle 17:00 Kasra Rahmani – Matteo Sciahbasi, oltre alla finale di 3ª categoria e alla finale del doppio maschile alle 18:30.

Venerdì ad alta intensità sui campi del sintetico di Châtillon per l’Open Valle d’Aosta – 30° Memorial Giorgio Minini. I quarti di finale dei singolari hanno regalato una giornata ricca di colpi di scena: ben sei teste di serie su otto sono state eliminate, tre nel tabellone maschile e altrettante in quello femminile. Un vero terremoto che cambia gli equilibri del torneo e apre scenari tutt’altro che scontati in vista delle semifinali.

Nel singolare maschile, Kasra Rahmani (2.3 Tennis Spirit) firma una prova solida eliminando la TS2 Denis Costantin Spiridon (2.2 Cus Genova Tennis) con il punteggio di 6/4, 7/6(3). In rimonta anche Tommaso Vola (2.4 TC Lecco), capace di ribaltare Edoardo Zanada – TS4 (2.2 Circolo Stampa Sporting Torino) dopo aver ceduto il primo set: 3/6, 6/4, 6/3 il finale. Avanzano senza particolari affanni Leonardo Malgaroli – TS1 (2.1 TC Pavia), che supera Andrea Brignacca (2.3 TC Tescaro Romolo) 6/1, 6/3, e Matteo Sciahbasi (2.3 CT Beretti Grottammare), netto nel derby di club contro Biagio Gramaticopolo – TS3 (2.2 CT Beretti Grottammare), chiuso 6/3, 6/0.

Nel tabellone femminile non mancano sorprese e conferme. Katerina Tsygourova (2.3 Nuova Casale) elimina con autorità la TS1 Federica Di Sarra (Tennis Beinasco) 6/1, 6/2. La campionessa uscente Gabriela Vianna Cé – TS3 (2.2 TC Cagliari) passa il turno imponendosi su Caterina Odorizzi (2.4 CT Battisti) 6/0, 7/6(3). Match combattuto anche per Sofia Maffeis (2.4 CS Villa Reale), che dopo un primo set agevole deve ricorrere al tie-break per superare Chiara Fornasieri – TS2 (2.1 Park Tennis) 6/2, 7/6(2). In rimonta infine Carolina Dibenedetto (2.3 Tennis Beinasco), capace di ribaltare Costanza Traversi – TS4 (2.3 Park Tennis) dopo aver perso il primo parziale: 2/6, 6/3, 6/1.

Venerdì sera spazio anche alle semifinali del doppio maschile. Boris Sarritzu e Filippo Crippa hanno avuto la meglio sui fratelli Cesare e Riccardo Federico Carpano al termine di un primo set tiratissimo, deciso al tie-break 11-9, prima di chiudere 6/1 il secondo. Nell’altra semifinale, la TS1 Denis Costantin Spiridon / Edoardo Zanada ha superato senza difficoltà Vittorio Gillerio / Jacopo Oppezzo con un doppio 6/1.

Il programma di sabato 20 dicembre entra nel vivo. Si parte alle ore 11:00 con la semifinale del singolare femminile tra Tsygourova e Dibenedetto, seguita alle 13:00 dalla sfida tra Vianna Cé e Maffeis. Nel pomeriggio riflettori sul singolare maschile: alle 15:00 Vola contro Malgaroli, alle 17:00 Rahmani contro Sciahbasi. Sempre alle 17:00 in campo anche la finale di 3ª categoria tra Giuseppe Lena e Francesco Ramella Pralungo, mentre alle 18:30 il sipario calerà con la finale del doppio maschile tra le due coppie favorite del tabellone.

Spazio infine anche al padel, con quarti e semifinali del doppio maschile in programma sabato. In mattinata i quarti di finale, nel pomeriggio le semifinali che vedranno protagonisti, tra gli altri, Nicola Remedi / Simone Licciardi (TS1), pronti a giocarsi l’accesso alla finale.

Un Open Valle d'Aosta che, dopo il venerdì delle sorprese, promette un sabato ad alta tensione sportiva.