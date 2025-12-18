Tennis: Canonico lotta, poi si arrende: all’Open Valle d’Aosta entrano in scena i favoriti

Con l’uscita di scena di Noah Canonico, ultimo valdostano rimasto nei tabelloni di singolare, l’Open Valle d’Aosta di tennis – 30° Memorial Giorgio Minini entra ufficialmente nella sua fase più attesa. Mercoledì 17 dicembre il pubblico del PalaBortoletto di Châtillon ha visto il portacolori locale giocarsela con personalità contro Boris Sarritzu, prima di cedere al terzo set dopo una battaglia vera, fatta di ritmo, cambi di inerzia e qualche rimpianto.

Canonico era partito forte, vincendo il primo set 6/2 e dando l’impressione di poter allungare la sua avventura nel massimo appuntamento tennistico regionale. Poi, però, è arrivata la reazione del lombardo, più continuo nei momenti decisivi, capace di ribaltare il match con i parziali di 7/5 e 6/2. Una sconfitta che pesa, ma che racconta anche di un Canonico competitivo, dentro la partita fino all’ultimo scambio.

Con lui escono definitivamente di scena i giocatori di casa e il torneo cambia passo. Le giornate di giovedì 18 e venerdì 19 dicembre segnano l’ingresso dei favoriti: cinque delle sei teste di serie del singolare maschile scendono sul greenset, mentre la prima testa di serie Leonardo Malgaroli entrerà direttamente venerdì. In totale sono 16 gli incontri in programma tra singolare maschile, femminile e doppio maschile, in un ritmo serrato che accompagnerà il pubblico fino alle finali di domenica 21 dicembre.

Il mercoledì di tennis ha offerto un quadro ricco e variegato. Nel singolare maschile convincono Kasra Rahmani, Filippo Crippa, Leonardo Taddia, Samuele Tondelli e Tommaso Vola, mentre Andrea Brignacca ha dovuto sudare tre set per avere la meglio su Vittorio Gillerio. Successo netto anche per Matteo Sciahbasi, mentre Tommaso Muratori ha passato il turno senza giocare per il forfait dell’avversario.

Nel tabellone femminile avanzano con decisione Ginevra Parentin Vallega Montebruno, Laura Visintini, Sofia Maffeis e Clarissa Gai, mentre Emilia Lu Knapik firma una bella rimonta in tre set. Nel doppio maschile si mettono in evidenza Vittorio Gillerio in coppia con Jacopo Oppezzo e i fratelli Thomas Sebastian Fantoni Kaba e Jonathan Sebastian Fantoni Kaba.

Ora, però, si fa sul serio. Con Canonico fuori, il torneo guarda avanti e alza l’asticella: entrano in scena i favoriti, le teste di serie e quelle partite che non concedono appelli. Il Memorial Minini cambia volto, ma lo spettacolo, quello, è appena cominciato.

Programma incontri – Giovedì 18 dicembre

Singolare maschile

Ore 12.00 – Kasra Rahmani vs Boris Sarritzu

Leonardo Taddia vs Andrea Brignacca

Ore 14.00 – Samuele Tondelli vs Biagio Gramaticopolo (TS3)

Tommaso Vola vs Luca Parenti (TS5)

Ore 16.00 – Filippo Crippa vs Edoardo Zanada (TS4)

Tommaso Muratori vs Denis Costantin Spiridon (TS2)

Ore 18.00 – Matteo Sciahbasi vs Davide Galoppini (TS6)

Singolare femminile

Ore 10.30 – Sofia Maffeis vs Emma Valletta

Ore 12.00 – Laura Visintini vs Costanza Traversi

Ore 14.00 – Ginevra Parentin Vallega Montebruno vs Carolina Dibenedetto

Ore 16.00 – Clarissa Gai vs Katerina Tsygourova

Ore 18.00 – Emilia Lu Knapik vs Caterina Odorizzi

Doppio maschile

Ore 18.00 – Samuele Giordano/Pietro Giordano vs Cesare Carpano/Riccardo Federico Carpano

Ore 19.30 – Thomas Sebastian Fantoni Kaba/Jonathan Sebastian Fantoni Kaba vs Boris Sarritzu/Filippo Crippa

Ore 19.30 – Alessio Miserere/Noah Canonico vs Edoardo Piacentino/Gregorio Monte

Ore 20.30 – Denis Costantin Spiridon/Edoardo Zanada vs Frederic Dalle/Andrea Pettenon