Tennis: Nei singolari si giocano i quarti di finale dell’open Valle d’Aosta - 30° memorial minini

Entra nel vivo l’Open Valle d’Aosta di tennis – 30° Memorial Giorgio Minini. La giornata odierna è dedicata ai quarti di finale dei tabelloni di singolare maschile e femminile, mentre il doppio maschile propone le due semifinali che assegneranno l’accesso alla finale. Il torneo, organizzato dal TC Châtillon–Saint-Vincent, continua a offrire incontri di alto livello tecnico, con la presenza di numerosi atleti di vertice del panorama nazionale, come indicato dalle teste di serie (TS).

Nella giornata di giovedì 18 dicembre, nel singolare maschile sono arrivate vittorie convincenti per Denis Costantin Spiridon, testa di serie numero due, che ha superato Tommaso Muratori (6/0, 6/1), e per Edoardo Zanada, testa di serie numero quattro, vincente contro Filippo Crippa (6/1, 6/0). Successo in rimonta per Biagio Gramaticopolo, testa di serie numero tre, su Samuele Tondelli (2/6, 6/4, 6/4). Hanno conquistato l’accesso al turno successivo anche Kasra Rahmani contro Boris Sarritzu (6/2, 6/3), Andrea Brignacca contro Leonardo Taddia (6/2, 6/4), Tommaso Vola contro Luca Parenti (6/4, 7/5) e Matteo Sciahbasi contro Davide Galoppini (6/1, 7/5).

Nel singolare femminile hanno staccato il pass per i quarti di finale Costanza Traversi, testa di serie numero quattro, contro Laura Visintini (6/3, 3/6, 6/2), Carolina Dibenedetto contro Ginevra Parentin Vallega Montebruno (6/3, 6/1), Katerina Tsygourova contro Clarissa Gai (6/4, 6/3) e Caterina Odorizzi contro Emilia Lu Knapik (6/1, 6/1).

Per quanto riguarda il doppio maschile, si sono qualificate alle semifinali le coppie Cesare Carpano e Riccardo Federico Carpano, testa di serie numero tre, contro Samuele Giordano e Pietro Giordano (6/0, 6/1), Boris Sarritzu e Filippo Crippa, testa di serie numero due, contro Thomas Sebastian Fantoni Kaba e Jonathan Sebastian Fantoni Kaba (6/2, 6/2), Vittorio Gillerio e Jacopo Oppezzo contro Alessio Miserere e Noah Canonico (7/6, 6/4), oltre a Denis Costantin Spiridon ed Edoardo Zanada, testa di serie numero uno, contro Frederic Dalle e Andrea Pettenon (6/1, 6/0).

Proprio Noah Canonico rappresenta l’ultimo atleta valdostano ancora in gara nel torneo: la sua presenza nel tabellone di doppio, dopo l’uscita nel torneo di singolare, conferma l’importanza e il livello dell’Open Valle d’Aosta, importante occasione di confronto e crescita anche per i giocatori locali, chiamati a misurarsi con coppie di alto livello nazionale.

Nel tabellone di padel doppio maschile, successo per Giorgio Tripodi e Lorenzo Valente, che hanno superato Nicolò Giovinazzo e Giuseppe Saracino (6/0, 6/3).

Il programma di venerdì 19 dicembre prevede i quarti di finale del singolare maschile con l’ingresso in campo della testa di serie numero uno Leonardo Malgaroli, opposto a Andrea Brignacca. In programma anche le sfide tra Denis Costantin Spiridon e Kasra Rahmani, Edoardo Zanada e Tommaso Vola, Biagio Gramaticopolo e Matteo Sciahbasi.

Nel singolare femminile riflettori puntati sugli incontri che vedranno protagoniste Federica Di Sarra, testa di serie numero uno, Chiara Fornasieri, testa di serie numero due, Gabriela Vianna Cé, testa di serie numero tre e vincitrice della passata edizione del torneo, oltre a Costanza Traversi e Carolina Dibenedetto.

Nel doppio maschile le semifinali metteranno di fronte Cesare Carpano e Riccardo Federico Carpano contro Boris Sarritzu e Filippo Crippa, e Denis Costantin Spiridon ed Edoardo Zanada contro Vittorio Gillerio e Jacopo Oppezzo.

Calendario incontri venerdì 19 dicembre

Tennis

Singolare Maschile

H 13:00 Denis Costantin Spiridon – TS2 (2.2 Cus Genova Tennis) Vs Kasra Rahmani (2.3 Tennis Spirit)

H 15:00 Edoardo Zanada – TS4 (2.2 Circ. Stampa Sporting Torino) Vs Tommaso Vola (2.4 TC Lecco)

H 17:00 Leonardo Malgaroli TS1 (2.1 TC Pavia) Vs Andrea Brignacca (2.3 TC Tescaro Romolo)

H 19:00 Biagio Gramaticopolo – TS3 (2.2 CT Beretti Grottammare) Vs Matteo Sciahbasi (2.3 CT Beretti Grottammare)

Singolare Femminile (Quarti di finale)

H 11:00 Federica Di Sarra TS1 (Tennis Beinasco) Vs Katerina Tsygourova (2.3 Nuova Casale)

H 15:00 Gabriela Vianna Cé TS3 (2.2 TC Cagliari) Vs Caterina Odorizzi (2.4 CT Battisti)

Chiara Fornasieri TS2 (2.1 Park Tennis) Vs Sofia Maffeis (2.4 CS Villa Reale)

H 17:00 Costanza Traversi TS4 (2.3 Park Tennis) Vs Carolina Dibenedetto (2.3 Tennis Beinasco)

Doppio Maschile

H 17:00 Cesare Carpano/Riccardo Federico Carpano TS3 Vs Boris Sarritzu/Filippo Crippa

H 19:00 Denis Costantin Spiridon/Edoardo Zanada Vs Vittorio Gillerio/Jacopo Oppezzo