Nuoto: Aosta Nuoto Asd protagonista alla Coppa Brema di Torino

Sabato 20 dicembre, presso il Palazzetto del Nuoto di Torino, la squadra Assoluti dell’Aosta Nuoto SD ha partecipato alla Coppa Brema, prestigiosa manifestazione nazionale a squadre che valuta le società sulla base dei punteggi ottenuti dagli atleti nelle singole gare, con classifiche distinte per settore maschile e femminile. L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione invernale, offrendo un confronto diretto con realtà di alto livello e atleti di caratura nazionale e internazionale.

Convocati dal tecnico Edoardo Giovannetti, gli atleti valdostani hanno gareggiato in batterie con la presenza di nuotatori di primo piano del panorama italiano come Alessandro Miressi e Anita Gastaldi, vivendo un’esperienza formativa di grande valore tecnico e sportivo.

Gli atleti convocati: Alice Baraldi, Pietro Cerrato, Corinne Desandré, Matteo Espositi, Petra Favre, Annamaria Fazari, Valeria Gutu, Chloé Gerbaz, Lorenzo Miserocchi, Beatrice Mazzone, Maya Melotto Sureda, Elena Navarretta, Ismaele Procopio, Mattia Savoia, Greta Vicentini.

Da sn: Savoia, Espositi, Procopio, Cerrato, Miserocchi

Nel complesso, positive le prestazioni della squadra, con alcuni risultati di rilievo individuale:

Matteo Espositi ha ottenuto il 3° tempo nei 200 rana, accedendo alla seconda finale con il crono di 2’22”89, e ha conquistato la seconda finale dei 100 rana fermando il tempo a 1’04”65;

Corinne Desandré ha fatto registrare il 3° tempo nei 100 farfalla, qualificandosi alla seconda finale con 1’05”55;

Elena Navarretta ha fatto segnare il 4° tempo nei 400 misti, qualificandosi alla terza finale con 5’20”24;

Valeria Gutu ha chiuso i 200 rana con il 4° tempo della terza serie in 2’55”12.

Particolarmente incoraggianti i segnali provenienti dal settore giovanile femminile, che ha contribuito in maniera concreta al punteggio di squadra. Da rimarcare i netti miglioramenti di Chloé Gerbaz e Annamaria Fazari, entrambe all’esordio in una manifestazione di questo livello, capaci di affrontare la competizione con determinazione e spirito di crescita.

Al termine della gara, l’allenatore Edoardo Giovannetti ha sottolineato come eventi come la Coppa Brema mettano in evidenza le difficoltà strutturali del territorio: «Manifestazioni di questo tipo evidenziano quanto sia penalizzante la carenza di spazio acqua per poter svolgere lavori adeguati e continui, fondamentali per colmare il divario con le squadre fuori Valle. Nonostante questo, l’impegno e la risposta del gruppo sono stati molto positivi».

Il prossimo appuntamento per il gruppo Assoluti dell’Aosta Nuoto SD è fissato per martedì 23 dicembre a Torino, presso il Palanuoto, in occasione della Coppa Sprint Open, che offrirà un’ulteriore opportunità di confronto e crescita per l’intera squadra.