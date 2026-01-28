Campaccio Internazionale: Leon Martinet 23° assoluto nella gara Gold Level

La 69ª edizione del Campaccio Cross Country, evento World Athletics Gold Level, a San Giorgio su Legnano, ha visto gli atleti valdostani confrontarsi con l'élite mondiale della specialità. Domenica 25 gennaio, sul prestigioso percorso lombardo, le prestazioni dei nostri rappresentanti sono state di ottimo livello.

Nella gara assoluta maschile, sulla distanza dei 10 chilometri, Leon Martinet (classe 2005, in forza al GP Parco Alpi Apuane) si è distinto con un piazzamento di assoluto prestigio. Martinet ha chiuso la sua fatica al 23° posto assoluto con il tempo di 33’18”, dimostrando maturità e una condizione già brillante a inizio stagione.

Presente nella stessa competizione anche Niccolò Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas), che ha saputo difendersi in un contesto altamente competitivo, tagliando il traguardo al 36° posto con il crono di 34’44”.

Spazio anche alle giovani promesse valdostane. Nella categoria Allievi, Luca Beltramelli (2010, Atl. Monterosa Fogu Arnad) ha partecipato al cross di categoria, chiudendo al 55° posto con il tempo di 15’16”.

La trasferta al Campaccio conferma la validità del movimento del mezzofondo e fondo valdostano, capace di ben figurare anche nelle manifestazioni di punta del calendario nazionale e internazionale di cross country.

