Tennis: Nell'open Valle d'Aosta il 30/mo Memoriale Minini entra in gioco anche il doppio maschile

Si annuncia come una vera e propria maratona sportiva la giornata di martedì 16 dicembre all’Open Valle d’Aosta di tennis e padel – 30° Memorial Giorgio Minini. Il programma è di quelli robusti, con 16 incontri complessivi distribuiti sui quattro tornei in calendario e una continuità di gioco che accompagnerà il pubblico dalla tarda mattinata fino alla sera.

Sui tre campi in sintetico dedicati al tennis sono previsti quindici match, suddivisi tra singolare maschile, singolare femminile ed esordio del doppio maschile, mentre prosegue anche il torneo di padel di doppio maschile, che completa il quadro di una giornata senza pause.

Il lunedì di gara non ha riservato colpi di scena nel singolare maschile, ormai entrato nella sua fase più calda. Vittorio Gillerio (2.7 Villaforte Tennis) ha confermato il proprio stato di forma imponendosi su Gustav Facchini (3.2 Villaforte Tennis) con un solido 6/2, 7/5. Più articolato il successo di Jury Gaboli (2.6 Junior Tennis Milano), costretto al terzo set per avere ragione di Riccardo Carpano (2.6 I Faggi Tweener), chiudendo 6/3, 3/6, 6/3. Vittoria agevole anche per Tommaso Muratori (2.8 Villaforte Tennis), che ha lasciato appena un gioco a Francesco Ramella (3.1 I Faggi), mentre Giordano Samuele (2.8 Canottieri Casale) ha dovuto stringere i denti nel primo set prima di piegare Giuseppe Lena (3.1 TS3 Next Tennis Academy) per 7/6, 6/3. Avanzano senza scendere in campo Filippo Coffrini e Francesco Mancini, qualificati per assenza degli avversari.

Buoni segnali anche dal singolare femminile, dove la giovane valdostana Eleonora Toniolo (2.7 TC Châtillon Saint-Vincent) ha superato Alice Battistelli con personalità e concretezza. Spettacolo e battaglia nel match tra Tjasa Jazbec e Beatrice Pettinato, deciso in rimonta dalla tredicenne torinese, mentre Irene Amigazzi ha confermato solidità ed esperienza contro Martina Matarrese.

Nel padel, avanza senza giocare la coppia Giorgio Tripodi / Lorenzo Valente, mentre successo netto per Massimo Pol / Laurent Dujany, che hanno regolato Alessandro Sacco / Matteo Diano con un perentorio 6/2, 6/1.

Il programma di martedì 16 dicembre promette ritmo, qualità e confronti di alto livello, con l’ingresso ufficiale del doppio maschile di tennis e incroci che iniziano a delineare i reali valori in campo. Una giornata lunga, intensa e decisiva per capire chi potrà davvero puntare fino in fondo al Memorial Minini.

PROGRAMMA INCONTRI MARTEDÌ 16 DICEMBRE

Tennis – Singolare Maschile

Ore 11.00: Filippo Coffrini vs Noah Canonico; Jury Gaboli vs Filippo Pecorini

Ore 13.00: Vittorio Gillerio vs Lorenzo Morgante; Giordano Samuele vs Alessio Miserere

Ore 15.00: Carlo Alberto Fossati vs Davide Aschieri

Ore 17.00: Tommaso Muratori vs Gioele Noé; Giacomo Carabelli vs Giacomo Oppezzo

Ore 18.30: Francesco Mancini vs Cesare Carpano; Leonardo Napoli vs Umberto Maria Giovannini

Tennis – Singolare Femminile

Ore 13.00: Jennifer Scurtu vs Camilla Maria Frola

Ore 15.00: Bianca Baroglio vs Beatrice Zappa; Tjasa Jazbec vs Matilde Mantelli

Ore 17.00: Eleonora Toniolo vs Matilde Iezza

Ore 18.30: Irene Amigazzi vs Kate Stroppiana

Tennis – Doppio Maschile

Ore 20.00: Lapo Stelitano / Davide Freydoz vs Samuele Giordano / Pietro Giordano

Padel – Doppio Maschile

Ore 18.00: Massimo Pol / Laurent Dujany vs Giorgio Tripodi / Lorenzo Valente