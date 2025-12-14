Nuoto: Aosta Nuoto ASD tra Europa e Piemonte: podio continentale e giovani in crescita

Settimana di grande prestigio per l’Aosta Nuoto ASD, capace di mettersi in luce su più fronti, dalle competizioni internazionali al lavoro quotidiano sul vivaio agonistico, confermando una progettualità solida e continua.

Dal 10 al 16 dicembre, a Lublino, in Polonia, si sono svolti i Campionati Europei Master in vasca corta, palcoscenico di assoluto livello che ha visto protagonista Mattia Castiglioni nella categoria M35. L’atleta valdostano è sceso in acqua nei giorni 12 e 13 dicembre, chiudendo i 100 farfalla in 58”8 e conquistando il 10° posto, per poi salire sul podio europeo nei 200 farfalla grazie a una prova di grande spessore tecnico e atletico, chiusa in 2’13”5. Un risultato di enorme prestigio che porta l’Aosta Nuoto ASD sul podio continentale e certifica il valore di un atleta capace di confrontarsi con l’élite europea della categoria.

Il podio di Mattia Castiglioni

Archiviata la parentesi internazionale, il fine settimana ha visto la società impegnata anche sul fronte giovanile, con due appuntamenti di rilievo nel calendario piemontese. Sabato 13 dicembre, al Palazzetto del Nuoto di Torino, si è disputata la I Tappa del Grand Prix Esordienti B, prima esperienza fuori Valle per i giovani atleti convocati dal coach Federico Gottardi. In acqua Giorgia Chicu, Noah Ghignone, Alessandro Iannaccone, Tykhon Lytvynenko, Milo Morelli e Michel Pagliaro, protagonisti di una prova complessivamente positiva, affrontata con entusiasmo e spirito competitivo.

Tra i migliori piazzamenti degli Esordienti B si segnalano il 14° posto di Alessandro Iannaccone nei 50 stile libero in 35”9 e il 13° posto di Giorgia Chicu nei 100 misti in 1’52”.

Domenica 14 dicembre, sempre a Torino, è stata la volta della II Tappa del Grand Prix Esordienti A, con un gruppo numeroso guidato dai coach Mattia Castiglioni e Federico Gottardi. Un appuntamento impegnativo che ha visto gli atleti valdostani confrontarsi con un livello tecnico elevato, raccogliendo risultati incoraggianti e confermando la qualità del lavoro svolto in allenamento.

Tra le migliori prestazioni individuali degli Esordienti A si segnalano:

50 stile libero femminile: 5° posto per Marta Giannelli in 32”30 e 7° posto per Chloé Dherin in 32”80;

50 stile libero maschile: 8° posto per Vincenzo Caruso in 31”8;

50 rana: 4ª posizione per Solidea Roggero in 43”7 e 6ª posizione per Tommaso Macrì in 43”8;

100 misti femminile: 5ª posizione per Marta Giannelli in 1’27”5;

100 misti maschile: 8° posto per Vincenzo Caruso in 1’24” e 9° posto per Francesco Amendolia in 1’24”9.

Un fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni che racconta una società capace di essere competitiva sui palcoscenici europei e, allo stesso tempo, di accompagnare con competenza e continuità la crescita dei propri giovani atleti. L’Aosta Nuoto ASD conferma così la solidità di un progetto sportivo che guarda al presente con risultati concreti e al futuro con ambizione.