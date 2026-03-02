Ginnastica artistica, l’Olimpia Aosta protagonista in Serie B: Annie Desandré sfiora il podio a Modena

Il talento della ginnastica artistica valdostana varca i confini regionali e si impone con forza nel panorama nazionale. Nel fine settimana appena concluso, la pedana di Modena ha ospitato la prima prova del Campionato Italiano di Serie B, vedendo protagoniste tre punte di diamante dell’Olimpia Aosta, impegnate a supporto di storiche società extra-regionali.

Annie Desandré ha gareggiato a volteggio e parallele, contribuendo all’ottimo quarto posto della società Energym di Bologna

Fatima Rosset e Claire Savoye fanno invece parte parte della formazione della Tigers Academy di Pianezza, che si è piazzata al decimo posto; in questa prova Fatima ha portato avanti una buona prestazione a parallele, trave e corpo libero, mentre Claire è rimasta provvisoriamente in panchina a sostenere le compagne.

A seguire le ginnaste in questa prestigiosa trasferta emiliana c’erano le tecniche Claudia Iacona e Federica Vinante. Lo staff dell'Olimpia ha espresso grande soddisfazione per l'approccio mentale e tecnico delle atlete, capaci di integrarsi perfettamente in contesti di squadra complessi e di alto profilo come quelli della Serie B.

Questi risultati confermano ancora una volta l'Olimpia Aosta come una vera e propria "accademia" capace di formare atlete di livello nazionale, pronte a competere sui palcoscenici più importanti della ginnastica italiana.



