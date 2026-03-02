Ginnastica artistica, l'Olimpia Aosta brilla nel Campionato di Eccellenza: è medaglia d’argento

Weekend da incorniciare per la ginnastica artistica maschile targata Olimpia Aosta. Nel prestigioso scenario del Campionato Regionale di squadra, la formazione aostana ha conquistato una pesantissima medaglia d’argento nel livello LE (Eccellenza), la categoria tecnicamente più complessa e selettiva della disciplina.

I sei ginnasti - l’allievo Gabriele Mordenti, gli junior1 Jacopo Favre, Guglielmo Sansano, Eric Mombelli e Mattia Coutandin e lo junior2 Ruben Vitulli - si sono cimentati sui sei attrezzi olimpici, portando a termine una gara pulita, senza errori o cadute.

Gli allievi Sébastien Rosaire (2014), Éthienne Chenal (2014), Stefano Sorbara (2015) e Liam Vitulli (2016) hanno invece gareggiato nel livello LB su tutti e sei gli attrezzi (corpo libero, parallele pari, volteggio, sbarra, minitrampolino e fungo), arrivando sesti in classifica. I piccoli atleti mostrando grinta e voglia di crescere. Nonostante qualche piccola sbavatura tecnica, tipica dell'età e dell'emozione della gara, la prestazione complessiva fa ben sperare per la prossima prova di campionato.

Con questo doppio piazzamento, l'Olimpia Aosta ribadisce la propria vocazione all'eccellenza, capace di competere ai massimi livelli regionali e di coltivare con cura le nuove leve della ginnastica valdostana.