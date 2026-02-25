Ginnastica, l'Olimpia Aosta cala il "dieci" a Torino: due squadre a caccia del titolo regionale

Eric Mombelli, Mattia Coutandin, Jacopo Favre, Ruben Vitulli, Gabriele Mordenti e Guglielmo Sansano

Sarà una domenica ad alta intensità per la ginnastica artistica valdostana. L’Olimpia Aosta si presenta ai nastri di partenza del Campionato Regionale di squadra a Torino con una delegazione di ben dieci atleti, suddivisi in due formazioni pronte a darsi battaglia sui sei attrezzi.

I giovanissimi del livello LB

La prima squadra schierata dal sodalizio aostano è composta da quattro giovani promesse della categoria Allievi: Sébastien Rosaire (classe 2014), Éthienne Chenal (2014), Stefano Sorbara (2015) e Liam Vitulli (2016). Impegnati nel livello LB, i ginnasti si misureranno su un programma completo che prevede corpo libero, parallele pari, volteggio, sbarra, minitrampolino e fungo.

La sfida nell'Eccellenza (LE)

Sale l'asticella nel livello LE, la categoria di Eccellenza, dove l'Olimpia schiera i suoi ginnasti più esperti chiamati a confrontarsi sui sei attrezzi olimpici. In pedana scenderanno l’allievo Gabriele Mordenti, insieme agli Junior 1 Jacopo Favre, Guglielmo Sansano, Eric Mombelli e Mattia Coutandin. A completare il quintetto sarà lo Junior 2 Ruben Vitulli.

Un test importante per testare lo stato di forma dei ginnasti aostani in una competizione che si preannuncia di alto livello tecnico e che vedrà i portacolori dell'Olimpia sfidare le migliori compagini del Piemonte e della Valle d'Aosta.