Martina Berta sale sul podio alla Swiss Bike Cup di Monte Tamaro

Si apre nel segno dei piazzamenti di prestigio la stagione internazionale del cross-country. Domenica 22 marzo, a Monte Tamaro (Canton Ticino), la prima tappa della Swiss Bike Cup ha visto protagonista Martina Berta (Origine Racing), capace di conquistare un ottimo terzo posto nella categoria Elite Donne con il tempo di 1h 18’52”, alle spalle delle svizzere Ronja Blochlinger e Nicole Koller.

Sempre in terra svizzera, tra gli Under 23, si segnala il 20° posto di Gabriel Borre (Team Trisport Vda), mentre tra le Juniores Elisa Giangrasso ha chiuso in 22ª posizione. Sfortunata Nicole Pesse, costretta al ritiro, mentre Fabien Borre ha terminato la prova maschile all'80° posto.

Ciclismo su Strada: top 10 per Careri e Bosonin

Ottime notizie arrivano anche dalle corse su strada per la categoria Allievi. Alla storica Varese-Angera, giunta alla 57ª edizione, Michel Careri (Orange Bike Team) è stato protagonista di una volata di gruppo mozzafiato, chiudendo al 7° posto assoluto con una media oraria superiore ai 43 km/h.

In Veneto, al 15° Trofeo Vini Terre Gaie di Vo (Padova), Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin) ha centrato la decima posizione nella gara riservata alle Allieve, terminando nel gruppetto che si è giocato il podio nello sprint finale.

Mountain Bike: i risultati di Niardo

Il weekend si è completato a Niardo (Brescia) con la 24ª edizione del "Gir de Gnard". Nella prova nazionale XCO, spicca l'ottavo posto di Nathan Evolandro (Orange Bike Team) tra gli Esordienti 2° anno, categoria che ha visto anche il 17° posto di Giovanni Marti e i piazzamenti di Leonardo Caliano e Nicolò Fonte (Cicli Lucchini). Tra gli Allievi 1° anno, Federico Evoli ha chiuso in 59ª posizione.



