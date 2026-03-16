Italia Bike Cup: Pesse, Giangrasso e Costa brillano nella top ten a Verona

La seconda tappa dell’Italia Bike Cup regala soddisfazioni ai colori azzurri e ai talenti locali. In occasione del 9° Verona International di Mountain Bike, svoltosi sabato 14 marzo, Nicole Pesse, Elisa Giangrasso e Paolo Costa sono riusciti a centrare un prestigioso piazzamento tra i migliori dieci nelle rispettive categorie.

Nella categoria Open Donne, spicca la prestazione di Nicole Pesse (Cs Carabinieri), che chiude con un sesto posto assoluto (1h 24’39”9) e sale sul terzo gradino del podio virtuale delle italiane. La gara è stata vinta dall’austriaca Laura Stigger, che ha dominato in 1h 17’33”, precedendo la danese Sofie Heby Pedersen e l'italiana Sara Cortinovis.

Tra gli uomini, la categoria Open ha visto il trionfo di Filippo Fontana (Cs Carabinieri), primo in 1h 20’52”, seguito da Matteo Siffredi e dallo svizzero Andri Frischknecht. Buona prova anche per Gabriel Borre, che ha chiuso in 26ª posizione.

Grandi notizie arrivano anche dalle categorie giovanili. Tra le Juniores Donne, Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem) ha conquistato il 7° posto in una gara vinta da Mariachiara Signorelli. In campo maschile, negli Juniores, l'atleta del Gs Lupi Valle d’Aosta Paolo Costa ha centrato l’8° posizione, a solo 1’33” dal vincitore Walter Vaglio.

Sempre tra i maschi, da segnalare la 16ª posizione di Fabien Borre e le prove di resistenza dei portacolori del Gs Lupi: Christian Faita (82°), Mathias Consoli (106°) e Cesare Fontanelle (125°).



