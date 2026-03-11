Team Trisports VdA: Saravalle si conferma Re del Duathlon Cross, esordio solido per Borre ad Albenga

Il Team Trisports VdA inaugura la stagione agonistica con un trionfo nazionale. Nella suggestiva cornice del Lago Le Bandie, a Lovadina di Spresiano (Treviso), domenica 8 marzo, si sono disputati i Campionati Italiani di Duathlon Cross, con in palio il titolo tricolore assoluto. Il percorso prevedeva una prima frazione di 3 km di corsa, seguita da 15 km di mountain bike su un tracciato veloce in stile ciclocross e una frazione finale di 1,3 km di corsa, con partenza alle ore 14 dopo le gare giovanili e femminili e centinaia di atleti al via.



Alessandro Saravalle, Campione Italiano uscente dopo il successo dello scorso anno a Triuggio, si è presentato al via forte della condizione costruita durante la stagione di winter triathlon. Dopo la prima frazione di corsa Saravalle accusava circa venti secondi di ritardo dai primi, ma nella frazione di mountain bike è riuscito rapidamente a riportarsi sulla testa della gara e a fare la differenza, guadagnando circa un minuto di vantaggio. Nell’ultima e veloce frazione di corsa ha gestito il margine mantenendo alta l’intensità fino al traguardo (tempo finale 49 minuti 47 secondi ), resistendo al ritorno di avversari di alto livello come Federico Spinazzè (a 55”) e Franco Pesavento (a 1’03”), che hanno completato il podio.



Classifica

­

“Il lavoro invernale nel winter triathlon ha dato i suoi frutti”, commentano dal team, sottolineando come questo titolo rappresenti il miglior biglietto da visita per la nuova stagione con i colori Trisports.







­

Parallelamente, il sabato di Campochiesa ha segnato il debutto stagionale di Gabriel Borre nella Coppa Città di Albenga. In una prova di Cross Country (XCO) caratterizzata da un percorso tecnico e selettivo, Borre ha chiuso con una solida 13ª posizione.

­



Su un percorso tecnico e impegnativo, Borre ha affrontato la competizione con l’obiettivo di rompere il ghiaccio e iniziare a mettere ritmo gara dopo i mesi di preparazione. Una prestazione che rappresenta un primo riferimento utile in vista di una stagione lunga e ricca di appuntamenti.



«Sono soddisfatto della gara: è un ottimo punto di partenza per quello che ci aspetta nei prossimi mesi. Sappiamo su cosa lavorare e lo faremo al meglio», ha commentato al termine. «Sono molto felice anche di poter portare in gara questi colori sulle spalle. Possiamo dire che abbiamo aperto le danze».



Classifica



La vittoria rappresenta un segnale molto positivo anche in vista dei prossimi impegni: il lavoro svolto durante l’inverno nel winter triathlon ha dato i suoi frutti e questo successo segna inoltre un ottimo inizio di stagione con il team Trisports.

