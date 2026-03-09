Michel Careri trionfa ad Albenga: la Valle d’Aosta brilla nell'Italia Bike Cup

Domenica 8 marzo all'insegna del grande cross country per le categorie giovanili. La Coppa Città di Albenga, valida come seconda prova del Campionato di società e debutto dell'Italia Bike Cup, ha regalato grandi soddisfazioni al movimento ciclistico valdostano, culminate con la splendida vittoria di Michel Careri.
Negli Allievi Donne secondo anno vittoria di Beatrice Maifré (Tirano Bike; 44’55”). Al 5° posto Matilde Anselmi (Orange Bike Team; a 3’07”); 11° Nicole Vevey (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 4’25”); 23° Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 10’0”). Nei maschi, gradino alto del podio a Michel Careri (Orange Bike Team; 54’46) che precede Matteo Jacopo Gualtieri (Salus Ciclistica; a 10”) e Mattia Acanfora (Santa Cruz; a 52”). Al 9° posto Joel Philippot (Gs Lupi; a 2’36”); 16° Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 4’14”).
Negli Allievi Donne primo anno s’impone Irene Righetto (Team Velociraptors; 45’35”). In 84° posizione Siria Valenti (Gs Lupi; a 8’09”); 22° e 23° Anna Lini (a 11’08”) e Amélie Cerise (a 12’03”) entrambe dell’Orange Bile Team. In campo maschile vittoria di Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 57’11”). In 17° posizione Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 3’42”); 44° Federico Bruzzo (Orange Bike Team; a 8’30”); 91° Federico Evoli (Cicli Lucchini).
Nelle Esordienti Donne secondo anno successo di Maddalena Gatto (Sant Cruz Tsa Beltrami; 29’17”). In quinta posizione Alessia Pellicanò (Orange BikeTeam; a 1’25”); 10° Giulia Renzulli (Gs Lupi; a 2’25”); 24° Gaelle Migliorini (Orange Bile Team; a 5’31”); 27° Neve Migliorini (Orange Bike Team; a 6’11”). Nella competizione maschile la vittoria va a Nicolò Ferrari (Tirano Bike; 43’23”). Al 12° posto Nathan Evolandro (Orange Bike Team; a 3’20”); 44° Ilan Bianquin (Gs Lupi; a 7’31”); 48° Giovanni Marti (Cicli Lucchini; a 7’42”); 57° Nicolò Salice (Gs Lupi; a 8’42”); 73° Leonardo Caliano (Cicli Lucchini; a 10’27”); 82° Nicolò Fonte (Cicli Lucchini; a 11’51”); 85° Mathias Faita (Gs Lupi; a 12’48”).
Nelle Esordienti Donne primo anno s’impone Eleonora Lombardi (Ktm Academy; 30’54”).
Nei maschi, successo di Mattia Roveglia (Santa Cruz; 47’23”); 66° Gabriele Pession (Orange Bike Team; a 17’42”).
Nei Master 7 s’impone Omar Codenotti (Team Stefana Bike; 1h 02’10”); 8° Moreno Philippot (Gs Lupi; a 9’29”). Nei Master 5 successo di Ivan Testa (Vam Race; 1h 00’01”); 5° Diego Tremblan (Gs Lupi; a 10’22”)