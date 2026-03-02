Mountain bike, i talenti valdostani brillano a Torre Canavese: podi per Giangrasso, Costa e Tremblan

La stagione della Mountain bike 2026 si apre nel segno della Valle d’Aosta. Nella prima prova del Campionato Italiano per Società, andata in scena ieri a Torre Canavese, la delegazione rossonera ha subito lasciato il segno portando a casa tre prestigiosi podi e confermando l'ottimo stato di salute del movimento ciclistico regionale.

La giornata sportiva vede salire sul podio Elisa Giangrasso, Paolo Costa e Raphael Tremblan, oltre a un buon numero di piazzamenti nei migliori dieci della classifica degli atleti valdostani impegnati nella prima uscita agonistica stagionale nella Mountainbike.

Negli Juniores Donne, terzo gradino del podio per Elisa Giangrasso (Ktm-Protek Elettrosystem; a 2’12”) nella gara vinta da Angelica Gatto (Santa Cruz; 58’05”) davanti a Nicoletta Brandi (Ktm Academy; a 1’52”). Nei maschi, una caduta pregiudica la vittoria di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), che rimonta e chiude al terzo posto, con un ritardo di 12” dal vincitore, Marco Soprani (1h 04’20”) che precede, di 5”, il compagno di squadra della GagaBike, Giacomo Sartori. Al 30° posto Lamberto Falchi (Gs Lupi); 48° e 49°, del Gs Lupi, Christina Faita e Mathias Consoli; 72° e 73° Sebastian Amadei (Cicli Lucchini) e Cesare Fontanelle (Gs Lupi); 75° Matteo Abbate (Cicli Lucchini).

Negli Allievi Donne secondo anno, vittoria di Beatrice Maifré (Tirano Bike; 44’03”). All’8° e 9° posto, Matilde Anselmi (Orange Bike Team; a 4’53”) e Nicole Vevey (Gs Lupi; a 5’00”).

Al maschile, tre atleti valdostani nei migliori sette, nella gara vinta da Matteo Jacopo Gualtieri (Salus; 49’03”), che precede di 5” Raphael Tremblan (Gs Lupi) e, di 7”, Mattia Acanfora (Santa Cruz). Al quinto posto Joel Philippot (Gs Lupi; a 1’16”9; 7° Michel Careri (Orange Bike Team; a 1’43”); 55° AlessioCAtona (Gs Lupi).

Negli Allievi Donne primo anno, successo di Marta Bodini (Speed Bike Rocks; 45’36”). Al 14° posto Siria Valenti (Gs Lupi; a 7’15”); 19° Anna Lini (Orange Bike Team; a 10’17”). In campo maschile, vittoria di Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 50’11”). In 20° posizione Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 4’15”); 29° Federico Bruzzo (Orange Bike Team; a 6’28”); 80° Federico Evoli (Cicli Lucchini).

Negli Esordienti Donne secondo anno s’impone Vittoria Bondi (Santa Cruz; 29’08”). Al 7° posto Alessia Pellicanò (Orange Bike Team; a 2’34”); 20° e 21°, del Gs Lupi, Aurora Lecca (a 5’04”) e Giulia Renzulli (a 5’05”); 28° e 29°, dell’Orange Bike Team, Neve Lucchetti e Gaelle Migliorini. Nei maschi, successo di Giovanni Dal Ben (Rive Rosse). In 10° posizione Nathan Evolandro (Orange Bike Team); 23° Sergio Ziglaini (Orange Bike Team); 35° Giovanni Marti (Cicli Lucchini); 60° Leonardo Caliano (Cicli Lucchini); 63° e 64°, del Gs Lupi, Nicolò Salice e Ilan Bianquin; 67° Nicolò Fonte (Cicli Lucchini); 85° Mathias Faita (Gs Lupi).

Negli Esordienti primo anno successo di Mattia Roveglia (Santa Cruz; 41’09”); 81° Gabriele Pession (Orange Bike Team); 94° Filippo Grosso (Gs Lupi).