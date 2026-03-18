Toscano Enduro Series: Emily Polo brilla all’esordio di Piombino

È iniziato con un risultato di prestigio il cammino di Emily Polo nella stagione 2026 della Toscano Enduro Series. Domenica 15 marzo, sui sentieri di Piombino, la portacolori del Team Fristads Marida ha centrato una splendida piazza d’onore nella prova d'esordio del circuito.

Polo ha chiuso la sua gara con il tempo complessivo di 18’51”, una prestazione solida che le è valsa la seconda posizione nella classifica femminile e il 79° posto assoluto in una gara caratterizzata da un altissimo livello tecnico. La vittoria di tappa è andata a Nadine Ellecosta (Abetone Gravity Team), che ha fermato il cronometro a 17’17” (39° assoluta), mentre a chiudere il podio dietro alla valdostana è stata Irene Savelli (Young Riderz Bike360) con 19’54”.

Nella classifica generale maschile, il successo è andato a Mirco Vendemmia (Ab Gravity Team), autore di una prova magistrale chiusa in 14’53”.

Per Emily Polo e il circus dell’Enduro toscano non c’è tempo per riposare: l’obiettivo è già puntato sulla seconda tappa del calendario, prevista per il prossimo 12 aprile a Pistoia, dove la biker valdostana cercherà di confermare l’ottimo stato di forma mostrato al debutto.



