Ciclocross: ancora podi tricolori per la Valle d'Aosta

Il ciclocross valdostano esce a testa altissima dai Campionati Italiani, che si sono conclusi ieri, domenica 4 gennaio 2026, sul tecnico circuito di Castello Roganzuolo, in provincia di Treviso. La spedizione regionale ha confermato la sua eccellenza nella disciplina, aggiungendo al medagliere altre tre prestigiose piazze d'onore dopo l'oro conquistato ieri nella Team Relay.

Protagonisti assoluti della giornata sono stati Matilde Anselmi (Cx Devo Academy), Michel Careri (Cx Devo Academy) e Aurora Lecca (Gs Lupi Valle d’Aosta), capaci di salire sul podio nelle rispettive categorie, dimostrando talento e determinazione su un percorso impegnativo.

Dopo l’oro di ieri, nella Team relay, Matilde Anselmi e Michel Careri si regalano altre due medaglie – rispettivamente bronzo e argento –, così come sale sul podio Aurora Lecca, ai Campionati italiani di Ciclocross, kermesse conclusasi oggi, a Castello Roganzuolo (Treviso).

Negli Allievi Donne secondo anno, podio racchiuso in meno di venti secondo, con titolo di categoria a Rebecca Anzisi (Jam’s Bike; 26’27”) che precede Matilde Carretta (Mosole; 26’53”) e Matilde Anselmi (Cx Devo Accademy; 26’57”). In 17° posizione Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin; 30’21”); 25°, all’esordio in maglia Gs Lupi Valle d’Aosta, Nicole Vevey (32’07”9. Al maschile, è d’argento Michel Careri (Cx Devo Accademy; 30’12”) attardato di 23”5 dal vincitore, Alessio Borile (29’48”) con terza posizione ancora alla Cx Devo Accademy, grazie a Matteo Jacopo Gualtieri (30’29”); 36° Raphael Tremblan (Gs Lupi; 33’33”).

Negli Allievi primo anno, oro a Luca Ferro (Bustgese Olonia; 31’21”) davanti a Nathan Alex Longhi (Fas Airport; 32’22”) e a Franz Engele (Kardaun; 31’36”). In 23° posizione Claudio Fianco (Orange Bike Team; 33’59”).

Negli Esordienti Donne secondo anno, bronzo di Aurora Lecca (Gs Lupi; 29’18”) nella gara vinta da Giorgia Vottero (Cx Devo Accademy; 27’48”) davanti a Vittoria Bondi (Santa Cruz; 29’06”). Al maschile, successo di Alberto Mario (Mtb Academy Giaveno; 31’42”). Al 49° e 41° posto Nicolò Salice (Gs Lupi; 36’56”) e Sergio Zigliani (Orange Bike Team; 37’38”); 63° Mathias Faita (Gs Lupi; 38’33”); 88° Nathan Evolando (Orange Bike Team)

Il bilancio finale per i colori regionali è estremamente positivo, a conferma del grande lavoro svolto dalle società sportive valdostane nel settore giovanile del ciclocross.