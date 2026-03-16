Michel Careri è Campione d’Inverno: trionfo assoluto a Verona

Una domenica da incorniciare per la mountain bike valdostana. Nella seconda giornata di gare a Verona, valida come seconda tappa dell’Italia Bike Cup e prova unica del Campionato d’Inverno XCO, Michel Careri ha firmato un’impresa d’autore.

Il portacolori dell’Orange Bike Team ha dominato la categoria Allievi secondo anno, chiudendo la sua prova in 48’30” e staccando di 30 secondi il diretto inseguitore Mattia Bonavia. Grazie a questo successo netto, Careri non solo si è laureato Campione d’Inverno, ma ha anche indossato la maglia di capoclassifica del circuito nazionale. Nella stessa gara, ottima sesta piazza per Raphael Tremblan (Gs Lupi) e 19° posto per Joel Philippot.

Tra le donne del secondo anno, Beatrice Maifré ha conquistato il successo, con Matilde Anselmi (Orange Bike) 14ª e Nicole Vevey (Gs Lupi) 22ª.

Nelle prove riservate al primo anno, tra le ragazze spicca il 15° posto di Anna Lini, seguita da Siria Valente (17ª) e Amélie Cerise (20ª). In campo maschile, la top ten è stata centrata da Claudio Fianco (Orange Bike), autore di una solida prestazione che gli è valsa il 10° posto.

Nelle categorie dei più giovani, tra le Esordienti 2° anno brilla Giulia Renzulli (Gs Lupi), capace di artigliare un ottimo 7° posto assoluto. Più distanziate le compagne di squadra dell’Orange Bike Team, Gaelle Migliorini (28ª) e Neve Lucchetti (30ª).

Al maschile, tra i secondo anno, il miglior piazzamento è il 17° posto di Nathan Evolandro, mentre tra i primo anno si segnala la grinta di Gabriele Pession, che ha portato a termine una gara molto combattuta.