Ciclismo. Rappresentativa VDA protagonista a Genova

Coppa Italia di Ciclocross nel genovese, a San Colombano Certenoli, con la tappa che ha proposto la Team relay al mattino e le gare individuali nel pomeriggio, con la Rappresentativa valdostana, guidata da Massimo Giangrasso, che nella prova a squadre chiude in ottava posizione, mentre nella gara per categorie da segnalare la bella vittoria di Matilde Anselmi. Nella classifica per Comitati regionali, la Valle d’Aosta chiude al nono posto, con 61 punti, graduatoria guidata da Lombardia 1 (168) a precedere Piemonte 1 (148) e Lombardia 2 e Emilia Romagna, a quota 117.

Nella Team relay, ottavo posto della Rappresentativa valdostana, quintetto formato da Raphael Tremblan, Claudio Fianco, Nathan Evolandro Aurora Lecca e Matilde Anselmi, gara vinta da Lombardia 1 (Luca Ferro, Nicolò Ferrari, Eleonora Flaviani, Matteo Jacopo Gualtieri, Beatrice Maifré) davanti all’Emilia Romagna e a Piemonte 1.

Negli Allievi Donne secondo anno vittoria di Matilde Anselmi, davanti alla lombarda Beatrice Maifré e all’emiliana Greta Masini; 12° Nicole Vevey. Negli Esordienti Donne secondo anno successo della toscana Ilary Ceccarelli; 6° Aurora Lecca.

Oltre la decima posizioni gli altri componenti della Rappresentativa rossonera: 15° Raphael Tremblan; 20° Claudio Fianco; 25° Nathan Evolandro.

F. Agostinacchio appena fuori dai ‘trenta’ a Dendermonde (BEL)

Ottava tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, ieri, a Dendermonde (Belgio ) con dominio assoluto degli atleti di casa – sette nelle prime dieci posizioni - , con Filippo Agostinacchio che chiude a un passo dalla ‘Top 30’. Non ha concluso la gara Mattia Agostinacchio negli Under 23.

Categoria Elite di netta marca belga, con vittoria di Thibau Nils (1h 01’29”) che mette 2 e 5 secondi tra sé e gli avversari più diretti: l’olandese Tibor Del Grosso (1h 01’31”) e il connazionale Laurens Sweeck (1h 01’34”). In 31° posizione Filippo Agostinacchio (Ef Education – Easypost – Oatly; 1h 05’18”).

La prova Under 23 all’olandese David Haverdings (51’55”); 6° Stefano Viezzi (52’09”).