Ciclocross: Anselmi e Careri portano la Valle d’Aosta sul tetto d’Italia nel Team relay

La Valle d’Aosta festeggia un titolo tricolore nella giornata di apertura dei Campionati italiani giovanili di ciclocross in corso a Castello Roganzuolo, nel Trevigiano. Nella Team relay per società, primo atto della rassegna nazionale, Matilde Anselmi e Michel Careri hanno conquistato l’oro vestendo la maglia della Cx Devo Academy, al termine di una prova dominata dal quartetto valdostano.

Sul tracciato veneto, il successo è stato netto per la formazione composta da Matteo Jacopo Gulatieri, Matilde Anselmi, Alessandro Balbo e Michel Careri, autore anche del miglior tempo sul giro dell’intera giornata. Il quartetto ha chiuso la prova con il crono complessivo di 32’12”, precedendo la società organizzatrice della manifestazione, la Sanfiorese, seconda in 32’51”, e il Tirano Bike, terzo in 32’57”. Quindicesima posizione per il Gs Lupi Valle d’Aosta, che ha schierato Raphael Tremblan, Mathias Faita, Aurora Lecca e Nicolò Salice, al traguardo in 36’10”.

La giornata si era aperta al mattino con le competizioni riservate ai Master. Nella Fascia 3, successo tra gli M6 di Luigi Carrer della Fusion Bike in 41’57”, davanti a Sergio Giuseppin della Delizia Bike in 42’10”. A completare il podio assoluto la coppia degli M7, con Flavio Zoppas dell’El Coridor terzo in 42’38” e Corrado Cottin del Team Benato quarto in 42’40”, a soli due secondi dal podio generale e secondo nella propria categoria.

Domani il programma dei Campionati italiani proseguirà con le prove individuali. Si partirà alle 9.05 con gli Esordienti del primo anno, seguiti alle 10 dagli Esordienti del secondo anno. Spazio poi alle Esordienti Donne alle 10.55 e alle 11.50, quindi alle Allieve Donne alle 12.45 e alle 14.35. A chiudere la giornata, dalle 14.35 alle 15.30, le gare degli Allievi del primo e secondo anno, con attese conferme e nuove speranze per i colori valdostani.