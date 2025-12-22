Ciclismo. I fratelli Agostinacchio brillano in Belgio

La Coppa del Mondo di Ciclocross ha vissuto un doppio appuntamento in Belgio, con le gare di ieri ad Antwerpen, riservate agli Elite, e quelle di oggi a Koksijde, che hanno visto in azione anche gli Under 23. Un fine settimana ricco di spettacolo e di risultati significativi per i fratelli Agostinacchio, Mattia e Filippo, entrambi in evidenza nelle rispettive categorie.

A Koksijde, nella prova Under 23 disputata oggi, Mattia Agostinacchio (Ef Education – Easypost – Oatly) ha chiuso al sesto posto con il tempo di 52’25”, confermando un’ottima condizione. La gara è stata vinta dall’olandese David Haverdings, primo in 51’40”, capace di imporsi con autorevolezza sul difficile tracciato sabbioso.

Nella categoria Elite, dominata ancora una volta dall’imprendibile Mathieu Van Der Poel – già vincitore ieri e oggi primo in 56’30” – Filippo Agostinacchio (Ef Education – Easypost – Oatly) ha terminato in 24ª posizione, fermando il cronometro su 1h 01’23”. Una prova solida in un contesto di altissimo livello, impreziosita dalla prestazione del giorno precedente.

Ad Antwerpen, infatti, nella gara Elite di sabato, Filippo aveva centrato una prestigiosa top ten, chiudendo al 19° posto con il tempo di 1h 04’18”, in una corsa vinta nuovamente da Van Der Poel in 1h 01’24”.

Un weekend intenso e positivo per i due giovani italiani, capaci di confermarsi competitivi in una delle rassegne più impegnative del calendario internazionale del ciclocross.

Lecca e Anselmi sbancano Sabbio Chiese

Terza edizione del Cleten Cross, gara nazionale di Ciclocross, ieri, a Sabbio Chiese (Brescia) che consegna a Matilde Anselmi e Aurora Lecca il gradino più alto del podio. Negli Open, gradino alto del podio a Kevin Pezzo Rosola (Fas Airport; 56’01”); 10°, 6° Under 23, Andrea Carbone (Rostese; 1h 05’06”).

Negli Juniores Donne s’impone Julia Kostner (42’46”); 5° Annie Vevey (SC Courmayeur MB; 51’31”). Negli Allievi Donne secondo anno successo di Matilde Anselmi (Cx Devo Accademy; 33’28”) a precedere Angelica Ricchitelli (I Cinghiali Evo; 33’39”) e Eva Ghilotti (Ktm Spada; 35’38”). Al 6° posto Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB;). Vittoria di Matteo Jacopo Gualtieri (Cx Devo Accademy; 26’31”).

In quinta posizione Raphael Tremblan (Gs Lupi; 28’20”). Negli Allievi primo anno vittoria di Nathan Alex Longhi (Fas Airport; 27’15”); 10° Claudio Fianco (Orange Bike Team; 30’07”).

Negli Esordienti Donne secondo anno a imporsi è Aurora Lecca (Gs Lupi; 30’52”) su Giorgia Vottero (Cx Devo Accademy; 31’47”) e Maddalena Brusaferri (GagaBike; 32’44”).

Nei maschi, successo di Fabio Pisarra (Alfredo Binda; 25’58”).

Al 18° posto Nicolò Salice (Gs Lupi; 30’18”); 20° Nathan Evolandro (Gs Lupi; 30’47”); 33° Mathias Faita (Gs Lupi; 36’58”).