Ciclismo: Mattia Agostinacchio super nella tappa di Namur

Quarta tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, oggi, a Namur (Belgio) e griglia di partenza con schierati tutti i migliori specialisti, compreso il campione del Mondo – con tanto di bici serigrafata con l’iride – Mathieu Van Der Poel, e autentica impresa di Mattia Agostinacchio che, con una grandissima rimonta, conclude appena fuori della ‘Top ten’.

Su un tracciato duro, molto tecnico e tanti tratti in contropendenza, la gara si fa subito dura, e ben presto a guidare è un quartetto; al settimo dei nove giri, sulla spinta di Van Der Poel rimangono due in testa e sulle ruote del campione del mondo olandese resta soltanto il belga Thibau Nys. Nell’ultima tornata torna sui fuggitivi un altro belga, Michael Vanthourenhout e la vittoria è un affare a tre; cade Nys, e Mathieu Van Der Poel approfitta per scavare il divario che lo porta solitario sotto lo striscione d’arrivo, con il tempo complessivo di 58’29”; alle sue spalle, a 9”, Thibau Nys (58’38”) e, a 11”, Michael Vanthourenhout (58’40”).

Parte da dietro, ma la progressione di Mattia Agostinacchio ( Ef Education – Easypost – Oatly) è impressionante, che lo porta a ridosso della ‘Top ten’ e, con il crono di 1h 00’15” conclude al 13° posto, con un ritardo di 1’46” dalla vetta della classifica, miglior Under 23 e primo degli italiani al traguardo. In 29° posizione Filippo Agostinacchio (Ef Education – Easypost – Oatly; 1h 01’56”) e, 31°, Stefano Viezzi (Alpencin-Deceuninck; 1h 02’33”).

Ciclocross

Finale del circuito Selle Smp Mastercross di Ciclocross, oggi, con la quarta tappa, a Faé di Oderzo (Treviso), con Pietro Mantasia, in virtù della prestazione odierna, conclude sul podio della classifica generale, così come Corrado Cottin nei Master fascia 3.

Negli Open Donne vince Elisa Ferri (Fas Airport Services Guergiotti; 44’44”); 11° Sofia Guichardaz (Sportivi del Ponte; 51’31”9.

Negli Juniores, successo di Patrik Pezzo Rosola (Fas Airport; 41’31”). In settima posizione Pietro Mantasia (Alfredo Binda; 43’07”).

Nei Master Fascia 3, terzo assoluto e primo M7, Corrado Cottin (Team Benato; 42’29”) nella gara vinta da Sergio Giuseppin (Delizia Bike; 42’02”) e Remo Bardelli (Spilla Team; 42’24”), entrambi M6.

In classifica generale Juniores, terzo Pietro Mantasia, con 81,5 punti, alle spalle di Pietro Deon (Dp66; 121) e Francesco Carnevali (Cycling Café; 90).

Nei Master Fascia 3, terzo - e primo M7 – Corrado Cottin, a quota 109 punti, preceduto dagli M6 Sergio Giuseppin (132,5) e Remo Bardelli (123).