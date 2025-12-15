Tennis: Open Valle d’Aosta, il Memorial Minini entra nel vivo

Con l’avvio di oggi, lunedì 15 dicembre, l’Open Valle d’Aosta di tennis e padel – 30° Memorial Giorgio Minini entra ufficialmente nella sua fase più calda. Sui tre campi in sintetico di Châtillon il torneo comincia a fare sul serio, con sette incontri di singolare tra tabellone maschile e femminile e la prosecuzione del torneo di padel maschile, che continua ad animare il programma serale.

La domenica ha regalato una giornata intensa soprattutto nel singolare maschile di tennis, dove a prendersi la scena è stato il giovanissimo Gustav Facchini, 18 anni, capace di inanellare due vittorie nello stesso giorno. Il portacolori del Villaforte Tennis ha prima avuto la meglio su Alessandro Tozzi al termine di una battaglia di tre set chiusa 4/6, 7/6, 6/3, per poi tornare in campo con lucidità e solidità contro Alberto Pombia, superato 6/4, 6/3. Una prova di maturità che conferma il talento e la tenuta mentale del giovane tennista.

Tre set anche per Giuseppe Lena, che dopo aver ceduto il primo parziale al valdostano Frederic Dalle ha cambiato passo, imponendosi 4/6, 6/3, 6/2 e conquistando il pass per il turno successivo. Si chiude invece il percorso dei valdostani nel torneo maschile: dopo Dalle, esce di scena anche Davide Freydoz, sconfitto da Francesco Ramella Pralungo con il punteggio di 6/3, 7/5.

Molto combattuta e di buon livello anche la prima sfida del singolare femminile. A spuntarla è stata la tredicenne Tjasa Jazbec, che ha mostrato carattere e capacità di adattamento contro Beatrice Colombo. Dopo un avvio difficile e il primo set perso 2/6, la giovane tennista ha trovato ritmo e fiducia, riequilibrando il match con un 6/3 e chiudendo poi al terzo set 6/4, al termine di un confronto intenso e tutt’altro che scontato.

Nel torneo di padel, l’unico incontro disputato domenica ha visto il successo netto di Luca Bruni e Loris Farinet, che hanno superato Stefano Cesaro e Richard Borettaz con un doppio 6/3, 6/1, confermando solidità e intesa di coppia.

Ora lo sguardo è tutto rivolto a lunedì 15 dicembre, giornata che promette spettacolo e verdetti importanti, con un programma fitto e distribuito lungo tutto l’arco della giornata.

Gustav Facchini

Programma incontri Lunedì 15 Dicembre

Tennis – Singolare Maschile

H 14:00 Vittorio Gillerio vs Alberto Pombia, Riccardo Carpano vs Jury Gaboli

H 18:00 Filippo Coffrini vs Christian Sala, Carmelo Gasparo Morticella vs Francesco Mancini

Tennis – Singolare Donne

H 14:00 Tjasa Jazbec vs Beatrice Pettinato

H 16:00 Irene Amigazzi vs Martina Matarrese

H 18:00 Eleonora Toniolo vs Alice Battistelli

Padel – Doppio Maschile

H 18:00 Fulvio Saltarelli – Mattia Augusto Silva vs Giorgio Tripodi – Lorenzo Valente

H 19:30 Massimo Pol – Laurent Dujany vs Alessandro Sacco – Matteo Diano

Il Memorial Minini entra così nella sua settimana più attesa, tra giovani promesse, match equilibrati e un pubblico che, come da tradizione, continua a rispondere presente. Da qui in avanti ogni partita pesa, e il margine di errore si assottiglia. Il bello, insomma, comincia adesso.