Cross della Pellerina: Diego Yon domina a Torino, vittoria netta per l'atleta dell'Atl. Pont Donnas

La 42ª edizione del Cross della Pellerina, andata in scena domenica 25 gennaio nel capoluogo piemontese, parla valdostano. La competizione di corsa campestre ha visto gli atleti della nostra regione distinguersi su vari fronti, portando a casa una vittoria assoluta e numerosi piazzamenti di prestigio.

Il risultato di maggior spicco è arrivato dalla gara assoluta maschile sui 6 chilometri. Diego Yon, classe 2003 dell'Atletica Pont Donnas, ha imposto il suo ritmo fin dalle prime battute, tagliando il traguardo per primo con il tempo di 20’38”. Una vittoria netta che conferma l'eccellente stato di forma dell'atleta. Nella stessa gara, Lothar Pellerey (Atl. Monterosa Fogu Arnad) ha concluso al 37° posto con il tempo di 40’04”.

Nella gara femminile, corsa sulla distanza dei 4 chilometri, la giovane Cecilia Lazzarin (Atl. Pont Donnas), classe 2010, ha dimostrato grande combattività. Si è classificata 26ª assoluta, ma soprattutto ha conquistato un brillante secondo posto di categoria, fermando il cronometro a 18’09”.

Buone notizie anche dalle categorie Master, dove gli atleti valdostani dell'Atletica Monterosa Fogu Arnad si sono fatti valere. Nella categoria SM50-55, sempre sui 6 km, Rossano Pignocchino ha ottenuto un solido ottavo posto in 24’59”.

Tra gli SM60+, sulla distanza dei 4 km, la nostra regione ha piazzato due atleti: Renzo Pellery è 61° in 23’05”, mentre Egidio Marquis, classe 1943, ha chiuso al 69° posto assoluto ma si è guadagnato un ottimo secondo posto di categoria con il tempo di 23’37”.

Risultati che confermano la vitalità del movimento del cross valdostano, capace di competere ad alti livelli in tutte le fasce d'età



Classifica