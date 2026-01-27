Atletica: Abelli sfiora la Top 10 a Torino, bene Pascale e Pina Barros nel "Gennaio Sprint"

Trasferta piemontese per una piccola ma competitiva delegazione di atleti valdostani. Sabato 24 gennaio, il Palaindoor di Torino ha ospitato il 1° Meeting Regionale Gennaio Sprint, appuntamento dedicato interamente alla velocità che ha visto tre rappresentanti della nostra regione misurarsi sui 60 metri piani.

La prestazione di maggior rilievo porta la firma di Matilde Abelli. L'atleta classe 2008, in forza all'Atletica Sandro Calvesi, ha confermato il suo ottimo stato di forma: dopo aver fermato il cronometro a 7"83 in batteria, si è ripetuta su livelli d'eccellenza in finale con un 7"85. Tempo che le è valso la nona posizione assoluta, un risultato di spessore considerando l'alto livello tecnico della manifestazione torinese.

In campo maschile, doppia fatica per Maurizio Pascale (Atl. Sandro Calvesi). Lo sprinter valdostano ha saputo migliorarsi nel corso della giornata: dopo il 7"26 fatto registrare in batteria, ha limato due centesimi in finale chiudendo in 7"24. Per lui una 22ª posizione finale che certifica una buona costanza di rendimento.

Presente sui blocchi di partenza anche Joao Carlos Pina Barros. L'atleta dell'Athletic Club 96 Alperia ha chiuso la sua prova in 7"38, piazzandosi al 41° posto nella classifica generale.

Per gli specialisti della velocità, il meeting di Torino ha rappresentato un importante test per affinare la reattività in vista dei prossimi appuntamenti regionali e nazionali della stagione al coperto.

