Tennis: La domenica del Memorial Minini porta in dote il via del singolare donne

Con domenica 14 dicembre entra concretamente nel vivo l’Open Valle d’Aosta di tennis e padel – 30° Memorial Giorgio Minini, in corso a Châtillon. Per il tennis, in giornata si disputano le ultime tre partite del tabellone di Terza categoria del singolare maschile, con in campo i giocatori più quotati: i vincenti accederanno al tabellone finale.

Prende il via domenica anche il torneo di singolare femminile, che, come quello maschile, mette in palio un montepremi di 10mila euro. Proseguono inoltre gli incontri del doppio maschile di padel, iniziati sabato.

Sabato, al palazzetto dello sport di Châtillon, nel singolare maschile Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent) ha superato il turno imponendosi 7/5, 6/3 su Benjamin Junod (3.3 Tennis Squash Sarre). Frederic Dalle (3.3 TC Châtillon St-Vincent) ha invece giocato un solo set contro Alessandro Laniece (3.2 Area Tennis): dopo il 6/3 iniziale, è arrivato il ritiro dell’aostano. Nella sfida tra piemontesi, Gustav Facchini (3.2 Villaforte Tennis) ha avuto la meglio su Jonathan Fantoni Caba (3.2 Canottieri Casale) con il punteggio di 6/0, 6/3.

Nel torneo di doppio maschile di padel, sabato si sono disputati i primi due incontri, entrambi tra giocatori di 4ª categoria: Luca Bruni e Loris Farinet hanno sconfitto Alex Salvi e Nicolò Fabbri 6/2, 6/4, mentre Stefano Cesaro e Richard Borettaz hanno avuto la meglio su Paolo Battaglia e Fabrizio Contardo al super tie-break, 6/3, 3/6, 10/4.

La domenica di gare prende avvio alle ore 12:00 con il primo dei tre match del singolare maschile della seconda fascia: Alessandro Tozzi (3.1 TS1 Merate Tennis) Vs Gustav Facchini (3.2 TS6 Villaforte Tennis). Il vincente tornerà in campo in prima serata per affrontare Alberto Pombia (2.8 TC Cerano), primo dei giocatori di seconda categoria a scendere sul green set del Pala Bortoletto.

Per la chiusura del tabellone di Terza categoria, alle ore 19:00 si sfideranno Giuseppe Lena (3.1 TS3 Next Tennis Academy) Vs Frederic Dalle (3.3 TC Châtillon St-Vincent), mentre alle ore 20:00 è previsto il match tra Francesco Ramella Pralungo (3.1 TS2 I Faggi Tweener) Vs Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent).

Il singolare femminile prende il via domenica alle ore 12:00 con il primo confronto in programma: Tjasa Jazbec (3.1 Villaforte Tennis) Vs Beatrice Colombo (3.1 I Faggi Tweener).

Per il torneo di padel, una sola partita è inserita nel programma domenicale: alle ore 18:00 Stefano Cesaro e Richard Borettaz Vs Luca Bruni e Loris Farinet, vincitori dei match disputati sabato.

Risultati sabato 13 dicembre – Tennis Sezione 2 Terza Categoria

Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent) - Benjamin Junod (3.3 Tennis Squash Sarre) 7/5, 6/3

Frederic Dalle (3.3 TC Châtillon St-Vincent) - Alessandro Laniece (3.2 Area Tennis) 6/3, Ritiro

Gustav Facchini (3.2 Villaforte Tennis) - Jonathan Fantoni Caba (3.2 Canottieri Casale) 6/0, 6/3

Risultati sabato 13 dicembre – Padel

Luca Bruni/Loris Farinet - Alex Salvi/Nicolò Fabbri 6/2, 6/4

Stefano Cesaro/Richard Borettaz - Paolo Battaglia/Fabrizio Contardo 6/3, 3/6, 10/4

Programma domenica 14 dicembre – Tennis e Padel

Singolare Maschile

12:00 Alessandro Tozzi (3.1 TS1 Merate Tennis) Vs Gustav Facchini (3.2 TS6 Villaforte Tennis)

19:00 Giuseppe Lena (3.1 TS3 Next Tennis Academy) Vs Frederic Dalle (3.3 TC Châtillon St-Vincent)

19:00 Alberto Pombia (2.8 TC Cerano) Vs vincente Tozzi/Facchini

20:00 Francesco Ramella Pralungo (3.1 TS2 I Faggi Tweener) Vs Davide Freydoz (3.4 TC Châtillon St-Vincent)

Singolare Donne

12:00 Tjasa Jazbec (3.1 Villaforte Tennis) Vs Beatrice Colombo (3.1 I Faggi Tweener)

Padel

18:00 Stefano Cesaro/Richard Borettaz Vs Luca Bruni/Loris Farinet