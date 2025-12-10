 / NUOTO

L’Aosta Nuoto ASD brilla ai Campionati Italiani Invernali Master: miglior squadra valdostana a Torino

Quattro ori, un argento e un bronzo per il gruppo Master che si conferma la realtà più competitiva della Valle d'Aosta e guarda già agli Europei.

Staffetta (da sx Vayr Castiglioni Junin telloli)

L’Aosta Nuoto ASD ha partecipato ai Campionati Italiani Invernali Master in vasca corta, svoltisi dal 6 all’8 dicembre al Palazzetto del Nuoto di Torino, distinguendosi come miglior squadra valdostana presente e ottenendo risultati di assoluto rilievo.

I partecipanti sono stati: Mattia Castiglioni, Tea Camera, Davide Enrietti Bertolotto, Manuele Guelfi, Virginia Junin, Andrea Savoia, Alessandra Siddi, Paola Telloli, Remy Vayr Piova.

Il gruppo Master dell’Aosta Nuoto continua a rappresentare un esempio di determinazione e passione: nonostante i numerosi impegni personali e la limitata disponibilità di spazi acqua nelle strutture valdostane, gli atleti riescono ad allenarsi con costanza e professionalità, portando la società ad affermarsi anche ai massimi livelli nazionali.

RISULTATI

 ORI – 4 medaglie

Paola Telloli – 50 rana – 1ª in 38”27

Paola Telloli – 50 stile libero – 1ª in 28”91

Mattia Castiglioni – 100 farfalla – 1° in 59”60 

Mattia Castiglioni – 50 farfalla – 1° in 27”00

ARGENTO – 1 medaglia

Remy Vayr Piova – 50 farfalla – 2° in 29”94

BRONZO – 1 medaglia

Staffetta 4×50 stile libero mista

(Castiglioni – Vayr Piova – Telloli – Junin) – 3ª in 1’51”26

4° posto – 2 piazzamenti

Davide Enrietti Bertolotto – 100 rana – 4° in 1’21”71

Alessandra Siddi – 400 stile libero – 4ª in 4’52”53

5° posto

Virginia Junin – 100 stile libero – 5ª in 1’07”49

Remy Vayr Piova – 50 stile libero – 5° in 27”36

Virginia Junin – 50 stile libero – 5ª in 30”62

9° posto

Andrea Savoia – 100 dorso – 9° in 1’16”02

Alessandra Siddi – 100 misti – 9ª (su 27) in 1’10”79

Tea Camera – 50 farfalla – 9ª in 39”25

10° posto

Davide Enrietti Bertolotto – 50 rana – 10° in 36”44

12° posto

Andrea Savoia – 100 misti – 12° in 1’14”54

Le eccellenti prestazioni di Mattia Castiglioni, autentico protagonista della spedizione con due titoli italiani, rappresentano solo l’inizio della sua stagione: la prossima settimana sarà impegnato ai Campionati Europei Master a Lublino, in Polonia, dove porterà i colori dell’Aosta Nuoto ASD in campo internazionale.

Il bilancio della trasferta è estremamente positivo: un medagliere ricco, prestazioni solide e la conferma che l’Aosta Nuoto ASD è oggi la realtà Master più competitiva della Valle d’Aosta, capace di farsi valere in un contesto tecnico di altissimo livello.

La società esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e ringrazia gli atleti per l’impegno e la dedizione dimostrati.

Castiglioni

Telloli

Vayr

Staffetta da sx telloli Junin Castiglioni Vayr

