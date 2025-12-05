Risultati d’eccellenza nel nuoto e un fitto programma di attività ed eventi per la stagione invernale – A marzo 1° Memorial Sandra Fosson

Domenica 30 novembre gli atleti dell’Associazione Ecole du Sport et Bien Être ha preso parte a Torino alla gara di nuoto “La sfida dei campioni – Trofeo Over Water”, organizzata da FISDIR Piemonte. Un appuntamento che ha visto in vasca atlete e atleti provenienti da diverse regioni e che ha confermato la crescita e la qualità del movimento valdostano. A rappresentare la società valdostana sono stati: Alex Grivon, Andrea Roxana Matei, Raphael Ierace, AlessandroTrevisan, Luca Malacarne ed Elisa Guala, accompagnati dall’istruttrice Valentina Canesso che li allena alla piscina di Saint-Vincent e con numerosi famigliari a seguito. Per la delegazione valdostana sono arrivati ottimi risultati: 9 medaglie d’oro individuali, 1 medaglia d’argento e numerosi piazzamenti tra i primi cinque in diversi stili e categorie. Il tutto in vasca corta da 25 metri.

Un bottino importante che certifica il percorso di crescita degli atleti e il lavoro sinergico tra società, tecnici, volontari e FISDIR regionale.

Un dicembre ricco di attività: al via la stagione degli sport invernali

Con l’avvicinarsi dell’inverno, FISDIR Valle d’Aosta entra nel vivo della stagione sportiva 2025-2026 proponendo un programma intenso, inclusivo e orientato alla crescita tecnica degli atleti.

Dal 20 al 21 dicembre 2025 gli atleti valdostani saranno in trasferta al Tonale, tra Trentino e Lombardia, per la prima gara del circuito nazionale FISDIR di sci alpino e sci nordico. Vi prenderanno parte gli atleti e atlete dell’associazione AVRES Onlus e dello Sci Club Valtournenche.

All’appuntamento saranno, inoltre, presenti per sessioni di allenamento anche gli atleti della Nazionale italiana di sci nordico, tra cui il valdostano Alex Grivon. Tra le altre presenze rossonere: Andrea Grivon, Nicky Chuc, Daniel Brunod, Mirko Pascale (tutti Avres Onlus) e Filippo Freddi (Sci Club Valtournenche). A guidare la delegazione, oltre ad Ornella Fosson, saranno gli allenatori nazionali Alberto Stella e Jean Paul Chadel.

Lezioni di avvicinamento allo sci da dicembre 2025

Partono ufficialmente i percorsi di introduzione e avvicinamento allo sci rivolti a tutti i ragazzi e ragazze disabili interessati ad avvicinarsi allo sport invernale. Tale iniziativa, coordinata dalla FISDIR VdA, si terrà in diverse località: per lo sci nordico a Brusson e Flassin (Saint-Oyen) e per lo sci alpino a Valtournenche e a Rhêmes-Notre-Dame. Per informazioni e adesioni: contatto diretto con Ornella Fosson.

Gennaio 2026 – Campionati Italiani Assoluti FISDIR -

A fine gennaio gli atleti valdostani si recheranno a Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia per partecipare ai Campionati Nazionali Assoluti di sci alpino e sci nordico FISDIR, una vetrina fondamentale per confrontarsi con i migliori atleti italiani.

Memorial Sandra Fosson & Trofeo Greundzo – Rhêmes-Notre-Dame – 13-15 marzo 2026

Il culmine della stagione sarà il grande evento organizzato da FISDIR Valle d’Aosta in collaborazione con FISDIR nazionale e il Comune di Rhêmes-Notre-Dame con tutte le sue infrastrutture. Due giornate di sport, inclusione e confronto internazionale con la presenza, infatti, di atleti provenienti da Italia, Svizzera e Francia. Tutte le discipline invernali saranno rappresentate e sono attesi oltre 100 partecipanti all’evento, tra atleti e accompagnatori, che oltre alle gare agonistiche vedrà attività dimostrative di biathlon (con pistole laser) e snowboard dedicate ad atleti con disabilità fisica e intellettiva e non.

Il 1° Memorial Sandra Fosson, è dedicato all’atleta valdostana affetta da sindrome di down, scomparsa nel 2023, che tra il 1975 e il 1995 è stata più volte campionessa internazionale e nazionale in sci alpino, sci nordico, golf e nuoto e in tempi in cui il movimento paralimpico era ai primi passi. Il Memorial avrà cadenza triennale e sarà affiancato dal Trofeo annuale Greundzo, anche questo alla sua prima edizione.

Ornella Fosson, Delegata Regionale FISDIR Valle d’Aosta, commenta “L’avvio della stagione invernale e gli eventi cui saremo presenti conferma la crescita del nostro movimento e l’impegno costante di tecnici federali e non, famiglie, volontari e scuole di sci . Ci siamo impegnati per rendere protagonista la Valle d’Aosta di un percorso sportivo ambizioso, inclusivo e ricco di opportunità. Stiamo costruendo un ambiente in cui ogni atleta possa esprimersi, migliorare e sentirsi parte di una comunità che crede nello sport come strumento di autonomia e benessere. Invito fin d’ora tutti i ragazzi e le famiglie ad avvicinarsi alle nostre attività: le porte di FISDIR sono sempre aperte e gli eventi sportivi sono momenti speciali per vedere dal vivo questo grande movimento nel vero spirito di Pierre de Coubertin, fondatore delle Olimpiadi moderne “L’importante non è vincere è partecipare”.

Per informazioni:

Contatti FISDIR Valle d’Aosta

Delegato regionale Valle d’Aosta - Ornella Fosson

Email: valledaosta@fisdir.it

Tel: +39 366 190 2788