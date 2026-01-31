Ginnastica AF: Cinque allieve Olimpia al campionato individuale silver

La pausa di fine anno è ormai alle spalle e per le giovani atlete dell’Olimpia Aosta è tempo di tornare in pedana. Questo fine settimana, a Biella, prenderà il via la prima prova del Campionato Individuale Silver, programma LC base, che segna l’inizio della stagione agonistica 2026.

A rappresentare la società valdostana saranno cinque allieve: Cloe Tampieri, Noemi Guerrisi, Elodie Joux, Sthacy Gonzalez e Marta Ferina. Per alcune di loro sarà la prima esperienza in questo livello, un’occasione importante per misurarsi con nuove sfide e acquisire esperienza in campo nazionale.

Le ginnaste si confronteranno sui quattro attrezzi della ginnastica artistica femminile: corpo libero, parallele, trave e volteggio. Accanto a loro, a guidare e sostenere ogni passo, l’allenatrice Federica Vinante, pronta a spronarle e a curare ogni dettaglio tecnico.

Un appuntamento atteso per le giovani promesse dell’Olimpia Aosta, che cercano di iniziare la stagione con grinta e determinazione, portando in pedana il talento e la passione tipici della ginnastica valdostana.

Cloe Tampieri, Sthacy Gonzalez, Elodie Joux, Marta Ferina e Noemi Guerrisi