Aosta Nuoto brillante alla I Tappa del Grand Prix Esordienti A di Torino

La domenica del 30 novembre alla piscina Usmiani di Torino ha regalato all’Aosta Nuoto ASD una giornata di quelle che ti fanno tornare a casa col sorriso. Atmosfera vibrante, tribune calde e una squadra carica, guidata dagli allenatori Mattia Castiglioni e Federico Gottardi, che hanno trascinato gli Esordienti A in una tappa inaugurale del Grand Prix davvero promettente.

I giovani convocati erano tanti e motivati: Francesco Amendolia, Rebecca Cantelli, Vincenzo Caruso, Francesca Chira, Sophie Chuc, Chloé Dherin, Alice D’Introno, Jacopo Daddi, Laetitia Desaymonet, Cecilia Fazari, Gerardo Fazari, Marta Giannelli, Edoardo Giuliani, Tommaso Macrì, Lisa Nachtmann, Martina Ines Norbiato, Helène Nossein, Alessandra Palma, Lianna Quintana Batista, Solidea Roggero, Ludovica Romeo, Aylin Sacchet, Carlotta Santomassimo.

L’avvio è stato di quelli che scaldano subito l’ambiente. Nelle staffette 4x50 stile libero, il quartetto con Chloé Dherin, Marta Giannelli, Solidea Roggero e Francesca Chira ha centrato un bellissimo terzo posto, fermando il cronometro a 2’13”8 e dando immediatamente la misura della voglia di fare bene.

Da lì in avanti, la giornata ha visto una sfilza di piazzamenti convincenti. Tra le femmine Francesca Chira ha chiuso 21ª nei 100 stile (1’14”20), mentre Marta Giannelli l’ha seguita da vicino al 24° posto (1’15”30). Nei 50 dorso splendida 5ª posizione per Sophie Chuc (40”50), con Alessandra Palma 11ª in 42”70. La stessa Chuc ha centrato anche un ottimo 9° posto nei 100 dorso (1’32”10), seguita ancora da Palma, 11ª in 1’34”80. Nei 50 farfalla bene Marta Giannelli, 11ª in 37”60, mentre i 50 rana hanno visto un brillante 5° posto per Francesca Chira (41”90) e la 7ª piazza di Giannelli (43”60). Nei 100 misti Solidea Roggero ha agguantato un notevole 7° posto (1’28”30), e nei 200 dorso Francesca Chira ha chiuso ancora al 7° posto con 3’02”30.

In campo maschile, buona prova per Gerardo Fazari nei 100 stile, 25° in 1’10”50, mentre nei 50 farfalla Vincenzo Caruso ha conquistato un 9° posto di peso (35”70), subito tallonato da Francesco Amendolia, 11° in 36”50. Nei 50 rana Caruso ha replicato al livello alto con un 11° posto (42”70), mentre Tommaso Macrì ha chiuso 12° in 43”30. Splendido invece il 4° posto nei 200 dorso firmato ancora da Gerardo Fazari, capace di toccare in 2’48”70.

A fine giornata il commento del coach Mattia Castiglioni è stato la sintesi perfetta del clima vissuto: “I più piccoli hanno conseguito risultati davvero molto buoni, segno dell’ottimo lavoro costruito negli anni precedenti. Bene anche le ragazze della staffetta, capaci di portare a casa un terzo posto e di mostrare grande voglia di mettersi in evidenza. In generale tutti gli atleti hanno evidenziato miglioramenti significativi: oggi abbiamo fatto un passo avanti concreto, sia nelle prestazioni che nell’atteggiamento.”

L’intera società ha espresso soddisfazione per ciò che ha visto in vasca: impegno, crescita tecnica, spirito di squadra e quella scintilla di entusiasmo che lascia ben sperare per il resto della stagione. E infatti l’Aosta Nuoto ASD tornerà presto in acqua a Torino: il 13 dicembre per la I Tappa Esordienti B al Palanuoto e il 14 dicembre per la II Tappa Esordienti A.

La strada è lunga, Piero, ma il passo è quello giusto.