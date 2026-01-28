Ginnastica AM: Tutti i ginnasti Olimpia in campo nel Campionato Silver

Con la ripresa dell’attività agonistica, l’Olimpia Aosta schiera tutta la compagine maschile nella prima prova 2026 del Campionato Individuale Silver, in programma domenica a Torino. Ad accompagnare i ginnasti sul campo di gara sarà l’allenatore Andrea Dondeynaz, pronto a seguire da vicino le performance dei suoi allievi.

Nel livello LB gareggeranno i più giovani: Sébastien Rosaire (2014), Ethienne Chenal (2014), Stefano Sorbara (2015) e Liam Vitulli (2016) si cimenteranno su tutti e sei gli attrezzi, dal corpo libero al fungo, passando per parallele pari, volteggio, sbarra e minitrampolino. Un banco di prova completo per testare equilibrio, forza e coordinazione dei talenti emergenti.

Ruben Vitulli, Gabriele Mordenti, Jacopo Favre, Guglielmo Sansano, Mattia Coutandin e Eric Mombelli

Nel livello LE (Eccellenza) toccherà ai compagni più grandi: Gabriele Mordenti e gli junior1 Eric Mombelli e Mattia Coutandin, insieme allo junior2 Ruben Vitulli, affronteranno il programma all around, mentre gli junior1 Jacopo Favre e Guglielmo Sansano gareggeranno a corpo libero, volteggio e parallele. La competizione rappresenta una tappa importante per la preparazione in vista delle prove successive della stagione e per consolidare l’esperienza dei ginnasti in campo nazionale.

L’Olimpia Aosta si presenta così al via con un gruppo completo, che unisce entusiasmo giovanile e prestazioni di livello, confermando l’impegno del club nella formazione tecnica e nella crescita dei suoi atleti.

Tutti i ginnasti dell’Olimpia Aosta in gara a Torino