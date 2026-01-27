Atletica: Jean Marie Robbin esordisce con il Cus Insubria, 49"51 sui 400m a Padova

La stagione indoor 2026 di Jean Marie Robbin riparte dalla pista veneta. Domenica 25 gennaio, in occasione della seconda giornata della terza manifestazione indoor open di Padova, l’ostacolista valdostano ha fatto il suo debutto stagionale, testando la condizione sulla distanza piana dei 400 metri.
Per Robbin si è trattato di un esordio particolare: è stata infatti la prima uscita ufficiale con la nuova maglia del Cus Insubria Varese, sodalizio con cui affronterà le sfide di questo nuovo anno agonistico.
In una serie di buon livello tecnico, il classe 1998 ha fermato il cronometro sul tempo di 49"51. Una prestazione solida per una gara di apertura, che gli è valsa il 14° posto nella classifica generale su un lotto di partenti molto numeroso.
Il crono registrato a Padova rappresenta il primo tassello di un percorso che vedrà l'atleta valdostano puntare a migliorare i propri primati e a cercare la qualificazione per i prossimi appuntamenti nazionali al coperto. Per Robbin, specialista dei 400 ostacoli all'aperto, il lavoro sui 400 indoor rimane un passaggio fondamentale per costruire la velocità e la resistenza necessarie per la stagione outdoor.