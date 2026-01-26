Atletica Cogne pigliatutto: 16 titoli regionali nel weekend indoor di Aosta

Sedici titoli regionali, miglioramenti a raffica e prestazioni di spessore tecnico. Il fine settimana di sabato 24 e domenica 25 gennaio ha consacrato l’Atletica Cogne assoluta protagonista dei Campionati regionali indoor Allievi, Juniores e Assoluti, andati in scena al Palaindoor di Aosta. Un bilancio che parla chiaro: 7 titoli assoluti, 6 juniores e 3 allievi, a conferma di un movimento solido, in crescita e capace di competere su più fronti.

Sabato: ostacoli, salti e peso, pioggia di titoli

La prima giornata si apre subito con un segnale forte nei 60 ostacoli uomini. Marco Lanteri affronta per la prima volta gli ostacoli assoluti da 106 centimetri e lo fa da protagonista: 10”54 in batteria e un netto salto di qualità in finale, chiusa in 10”10, tempo che gli vale il titolo regionale assoluto.

Nel salto con l’asta femminile Martina Saroglia conferma il proprio valore e il personal best a 2,90 metri, misura che le consegna sia il titolo regionale assoluto sia quello allieve, in una gara gestita con sicurezza.

Prestazione di spessore anche nel salto in lungo uomini per Mattia Mancini. Dopo tre nulli iniziali, l’atleta verde cambia marcia e costruisce una progressione impeccabile: 5,60, 5,83 e infine 5,88 metri, nuovo primato personale indoor e outdoor. Per lui doppio titolo regionale, assoluto e juniores.

Il livello si alza ulteriormente nel salto con l’asta uomini. Leonardo Marana firma una gara maiuscola migliorandosi di ben 30 centimetri e superando i 4,00 metri al primo tentativo. Sfiora i 4,10 e conquista il titolo regionale assoluto e juniores, in una gara vinta dall’ospite Edoardo Scalon (CUS Torino) con l’eccellente misura di 5,30, standard per i Mondiali U20.

Nel getto del peso allieve (3 kg) Letizia Saba agguanta il secondo posto grazie a un lancio da 5,24 all’ultimo tentativo. Tra gli allievi, Federico Gaggioli, alla prima esperienza con l’attrezzo da 5 kg, centra subito il bersaglio: 7,68 metri e titolo regionale, davanti a Simone De Agostini, secondo con 7,11.

Nel peso donne (4 kg) arrivano altri sorrisi: Eleonora Zoja conquista il titolo regionale assoluto e juniores con 7,48 metri, mentre Yasmine Lucianò è seconda con 7,01, entrambe in crescita.

In piedi da sx: De Agostini, Gaggioli, Saib, Lenti, Glarey, Bois, Mancini, Marana

davanti da sx: Graziano, Dellio, Jacquin, Saroglia, Varone e Fanheiro

Domenica: velocità protagonista e altri successi

La domenica si apre nel segno della velocità femminile. Nei 60 metri Nicole Dellio brilla già in batteria con 7”69, migliorando il personale, e in finale conquista il titolo regionale assoluto e juniores con 7”80, al termine di una gara di alto livello che vede ai blocchi anche Chiara Melon (Fiamme Azzurre).

Ottima prova anche per Chiara Graziano, che abbassa nettamente il proprio personale: 8”36 in batteria e 8”35 in finale, tempo che le vale il titolo regionale allieve e il secondo posto assoluto. Progressi anche per Alicia Layla Fanheiro (8”42 in batteria), Giulia Varone (9”39) ed Emilie Jacquin, alla prima esperienza, con 9”68.

Al maschile, nei 60 piani, arrivano miglioramenti importanti. Federico Gaggioli scende a 7”96, Francesco Bois firma il nuovo personale in 8”23, bene anche Mohamed Alaa Saib (8”59), mentre Lai Shun Glarey e Tommaso Lenti chiudono rispettivamente in 8”78 e 8”89 alla prima esperienza sulla distanza.

Nel salto in alto uomini Leonardo Marana completa un weekend perfetto: 1,80 metri superati alla prima prova, nuovo personal best indoor e altro titolo regionale assoluto e juniores. Buona prova anche per Mohamed Alaa Saib, che migliora il proprio primato con 1,65.

Nel salto triplo uomini Mattia Mancini aggiunge un altro tassello: 12,46 metri al terzo salto, migliorandosi di oltre 70 centimetri. Il risultato gli vale il secondo posto assoluto e il titolo regionale juniores. Nel lungo femminile, Alicia Layla Fanheiro sale sul terzo gradino del podio con 4,61 metri, nuovo personal best indoor.

Il weekend dei Campionati regionali indoor si chiude così con numeri che certificano il lavoro svolto: 16 titoli regionali complessivi e una lunga serie di primati personali. Segnali concreti della crescita tecnica degli atleti e della qualità del lavoro portato avanti dai tecnici dell’Atletica Cogne, che continua a rappresentare un punto di riferimento dell’atletica valdostana.

Buoni segnali anche da Torino

Nel fine settimana spazio anche al 1° Meeting Regionale di Gennaio Sprint a Torino, dove Matilde Abelli si conferma su ottimi livelli nei 60 metri piani: 7”83 in batteria e 7”85 in finale, confermando una partenza di stagione indoor solida e promettente.